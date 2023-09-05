Julia Selina Blank er ny kunstnerisk leder for to år i ungdomskoret.

(Foto: Ingvild Festervoll Melien)

Hun er ny kunstnerisk leder for Norges Ungdomskor

05.09.2023
- Red.

Tyske Julia Selina Blank er ny kunstnerisk leder.

Julia Selina Blank er engasjert som dirigent og kunstnerisk leder for Norges Ungdomskor årene 2024-2025. Det skriver ung i kor til Ballade.no.

De omtaler Blank som en prisvinnende kordirigent i starten av sin internasjonale karriere. Hun har vunnet både World Choral Conducting Competition i Hong Kong (2019) og The London International Choral Conducting Competition (2018). Hun var finalist i henholdsvis Deutscher Chordirigentenpreis og Eric Ericsson Award 2021.

Julia Sleina Blank har vært engasjert regelmessig som dirigent og kormester for ensembler som Det Norske Solistkor, Slovenske Filharmonisk kor, Chor des Bayerischen Rundfunks, RIAS Kammerchor, Chorwerk Ruhr og Sveriges Radiokör. Hun er dessuten kunstnerisk leder for Kammerkoret NOVA og Asker Kammerkor.

Norges Ungdomskor trekker fram høydepunktene som de skal gjennomføre sammen med Blank; Glogerfestspillene i januar i samarbeid med KORK og Kongsberg musikklinje, Ung i Kor Vokalfestival i april, samt en sommerturné til Barcelona International Choral Festival, hvor koret vil møte andre nasjonale ungdomskor. Alt i 2024.

Norges Ungdomskor, her i Oslo Domkirke tidligere i år. (Foto: Norges Ungdomskor)

Flere saker

Uno Alexander Vesje

Uno Alexander Vesje vinner av internasjonal komposisjonskonkurranse

Harpist og komponist Vesje vant The 6th USA International Harp Competition Composition Contest.

Håkon Kornstad

Håkon Kornstad: En jazzmann i takt med sin tid

Operajazzen klarer å fange en aktuell lengsel etter et tryggere og klarere samfunn, skriver sosiolog Nadji Aïssa Khéfif.

Penger

IMPALA advarer mot Sony-oppkjøp

Organisasjonen for uavhengige plateselskap vil be EU blokkere Sonys planlagte overtakelse av nesten hele EMI Music Publishing.