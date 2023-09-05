Hun er ny kunstnerisk leder for Norges Ungdomskor

Tyske Julia Selina Blank er ny kunstnerisk leder.

Julia Selina Blank er engasjert som dirigent og kunstnerisk leder for Norges Ungdomskor årene 2024-2025. Det skriver ung i kor til Ballade.no.



De omtaler Blank som en prisvinnende kordirigent i starten av sin internasjonale karriere. Hun har vunnet både World Choral Conducting Competition i Hong Kong (2019) og The London International Choral Conducting Competition (2018). Hun var finalist i henholdsvis Deutscher Chordirigentenpreis og Eric Ericsson Award 2021.

Julia Sleina Blank har vært engasjert regelmessig som dirigent og kormester for ensembler som Det Norske Solistkor, Slovenske Filharmonisk kor, Chor des Bayerischen Rundfunks, RIAS Kammerchor, Chorwerk Ruhr og Sveriges Radiokör. Hun er dessuten kunstnerisk leder for Kammerkoret NOVA og Asker Kammerkor.