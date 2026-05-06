Jenny Victoria Thyrhaug er ny daglig leder i Fono. Hun tar over stillingen etter Larry Bringsjord, og begynner 1. august.(Foto: Privat)

Jenny Victoria Thyrhaug fra Spotify blir ny daglig leder i Fono

Publisert
06.05.2026 14:18
Skrevet av
- Red.

Thyrhaug har vært seniorredaktør i Spotify med ansvar for norsk musikk og redaksjonelle spillelister. Nå skal hun jobbe for å sikre sikre kulturelt mangfold i Norges musikkbransje.

Som redaktør i Spotify har Jenny Victoria Thyrhaug gjennom flere år vært en viktig aktør i utviklingen og synliggjøringen av norsk musikk på digitale plattformer, skriver Fono om den nye lederen, som starter i jobben 1. august. Fonos sentrale arbeid handler om å styrke uavhengige plateselskapers rammevilkår og synlighet, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi befinner oss i en bransje som er i stadig endring, og de uavhengige selskapene er ikke bare viktige, de er helt avgjørende for både mangfoldet og utviklingen i norsk musikk. Jeg ser frem til å bli en del av FONO og til å jobbe tett med medlemmene for å fortsette det viktige arbeidet med å styrke den uavhengige delen av norsk musikkbransje, sier Thyrhaug.

– Vi er svært glade for å få Jenny med på laget, sier styreleder Erlend Gjerde. – Hun har en unik kombinasjon av bransjeforståelse, strategisk blikk og et sterkt engasjement for norsk musikk

erlend gjerdeFonoindieselskapJenny Victoria ThyrhaugLarry Bringsjorduavhengige plateselskaper

Bjellesauprisen til Frode Fjellheim

