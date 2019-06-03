Balansegang med opphavsrett på nett

– Vi jobber hardt for å finne den rette balansen med opphavsrett. Les hvordan Google og NOPA ser på omstridt, nytt direktiv.

Det kommende opphavsrettsdirektivet, vedtatt av EU og omtalt av Ballade som «Internetts død eller kunstnernes redning» er lobbet sterkt av kunstner- og musikkbransjeorganisasjoner som IFPI, TONO, Norsk Komponistforening og NOPA. NOPA er komponistenes og tekstforfatternes interesseorganisasjon, og mener det er skapt noen misforståelser om hvem de nye reglene går ut over. Disse vil de imøtegå når de skriver at «Det er mye som vil kunne deles uten at brukerne trenger å bekymre seg for en mulig blokkering» i Dagens Næringsliv.

Youtubere verden over har pekt på hvordan en stram tolkning av opphavsrett på plattformen deres går på bekostning av nytt, kreativt innhold (se lenger ned i saken).

Francisca Aas er jurist i NOPA og skrev innlegget:

– Du peker på at det ikke er publikum som er målet for hvilket innhold som bør stoppes fra å deles vederlagsfritt på de store plattformene. Hvorfor tror dere folk kan få det inntrykket nå?

– Gjennom tre år med debatter har representantene for plattformtjenester ofte vridd debatten til å handle om publikum og at de vil miste tilgang til innhold gjennom en «verdigap»-bestemmelse. For NOPA er det viktig å understreke at man ikke ønsker at publikum skal miste tilgang til innhold, men at de som skaper musikken må få betalt for det de skaper.

Det skriver Francisca Aas i en oppfølging til Ballade.

– Hvordan møter dere de ganske tydelige youtuberne – som tilogmed utøver en rolle som bør være på samme lag som komponistene og andre opphavshavere, i og med at de skaper sitt eget innhold – som sier at «copyright claims» stenger ned innholdet deres?

– Direktivet ble jo vedtatt for et par måneder siden og er foreløpig ikke implementert i noen EU-land, skriver Aas i en epost til Ballade.

– Som nevnt der, kommer det uttrykkelig frem i artikkel 17 at bestemmelsen ikke må føre til blokkering av verk som er lastet opp av brukere og som ikke krenker opphavsretten.

– Har dere samarbeidet med noen i Facebook og Google/Youtube om dette, og hvordan?

– NOPAs europeiske paraplyorganisasjon, European Composer and Songwriter Alliance (ECSA), har hatt en dialog med YouTube de siste årene. Sistnevnte har en avtale med TONO fra før av, og vi er veldig glade for at Facebook nå må komme til forhandlingsbordet.

– Hvilken garanti har vi for at de nye reglene ikke blir brukt med en «føre var»-arbeidsmetode, der de store plattformene først og fremst vil sikre seg at de ikke blir holdt økonomisk ansvarlig, på bekostning av nye skaperes innhold?

– Det blir opp til hvert enkelt EU- og EØS-land å implementere direktivet. Hvordan dette blir seende ut i de forskjellige landene er det vanskelig å si noe om akkurat nå. I NOPA heier vi på alle som skaper musikk, og vi mener artikkel 17 ikke er til hinder for nettopp dette, avslutter Aas.

Ballade har forespurt kulturminister Trine Skei Grande om det siste, men ikke fått noen kommentarer fra henne.

Google, som er eier av Youtube, legger allerede til rette for at representanter for opphavere kan kreve innhold stanset. Da Ballade – i tillegg til medier som Dagens Næringslive, gamer.no og tek.no – skrev om dette sist, trakk vi fram flere youtubere som skaper og lærer bort musikk blant annet ved å sitere andres melodier og innspillinger. Enkelte hevder de stoppes bare de har en kjent låttittel med i overskrifta på videoene de har laget. Youtuberne peker på at den nevnte «føre-var»-holdningen allerede setter standard blant dem som sender ut såkalte «copyright claims». Pressesjef i Google i Norge, Helle Skjervold, sier dette ikke skyldes det kommende direktivet:

– EUs medlemsland har inntil to år på seg for å ratifisere det nye regelverket, og det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke YouTube. Påstanden om at vi fjerner innhold på bakgrunn av det nye regelverket er med andre ord feil, skriver Skjervold til Ballade.

– Vi jobber hardt for å finne den riktige balansen mellom opphavsrettsholdere med det kreative miljøet på YouTube. YouTube megler ikke i opphavsrettsspørsmål – dette er et spørsmål mellom partene selv. Vi gir opphavsrettsholdere verktøy for å fremme krav, og vi gir verktøy til kreatører som har lastet opp innhold og mener de feilaktig har fått innhold fjernet på bakgrunn av opphavsrettsspørsmål. Når vi blir gjort oppmerksom på innhold som bryter med opphavsrettskravet til rettighetsholderen er vi pålagt av loven å ta affære.

Skjervold beskriver også for Ballade at manuelle krav* [mot videoer som bryter opphavsretten] er et «fokusområde» for Google om dagen. Hun peker også på at det er større muligheter på Youtube for annonsering som sender større verdier tilbake til musikkinudstrien nå.

– YouTube har avtaler med tusenvis av publisister, plateselskaper, artister og rettighetsforvaltere verden rundt. Vi betaler musikkindustrien majoriteten av inntektene på deres musikk på YouTube, og våre rater er på linje med resten av industrien på tvers av både annonsefinansiert og abonnementsfinansierte tjenester.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Saken var nylig oppe i Stortingets spørretinme:

– Det er ingen tvil om at implementeringen vil styrke økonomien til de som faktisk har skapt innholdet. Så hører vi også at det er innvendinger mot direktivet, men nettopp derfor hadde vi alle tjent på en god prosess og diskusjon om hvordan dette skal implementeres, ytret stortingspolitiker Anette Trettebergstuen til Ballade. Hun har utfordret kulturministeren på å få de nye reglene raskere til Norge.

Har du kjennskap til norske utøvere som blir berørt av det nye direktivet? Ballade vil høre fra deg – ta gjerne kontakt med en epost til guro (at) ballade.no

* Manuelle krav beskrives også av youtuberne i Ballades forrige sak; mange av kravene om å ta ned videoer kommer fra personer som sitter og går igjennom innhold manuelt – på vegne av opphavsrettholdere.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.