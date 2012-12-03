De 12 nominerte

Nordic Music Prize-nominasjonene klare. Tre album fra Norge.

Siste nominasjonsrunde i Nordic Music Prize er foretatt og juryen har endt opp med tolv album som skal konkurrere om førsteplassen den 14. februar under by:Larm.

Norge og Sverige er representert med tre album, mens de andre nordiske landene har med to.

Danmark:

— Selvhenter – «Frk. B. Fricka»

— Choir Of Young Believers – «Rhine Gold»

Norge:

— Susanne Sundfør – «The Silicone Veil»

— Tønes – «Sån av salve»

— Lindstrøm – «Smalhans»

Finland:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Pää Kii – «Pää Kii»

— Kerkko Koskinen Kollektiivi – «Kerkko Koskinen Kollektiivi»

Sverige:

— Neneh Cherry & The Thing – «The Cherry Thing»

— First Aid Kit – «The Lion’s Roar»

— Anna von Hausswolff – «Ceremony»

Island:

— Ásgeir Trausti – «Dýrð í dauðaþögn»

— Retro Stefson – «Retro Stefson»

Den internasjonale juryen som skal plukkt vinneren består av:

Andres Lokko – Journalist, Sweden

Laurence Bell – Domino Records, UK

Jeannette Lee – Rough Trade Records, UK

Mike Pickering – Columbia Records, UK

Jonathan Galkin – DFA Records, US