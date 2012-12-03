Bransjen

De 12 nominerte

Publisert
03.12.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Nordic Music Prize-nominasjonene klare. Tre album fra Norge.

Siste nominasjonsrunde i Nordic Music Prize er foretatt og juryen har endt opp med tolv album som skal konkurrere om førsteplassen den 14. februar under by:Larm.

Norge og Sverige er representert med tre album, mens de andre nordiske landene har med to.

Danmark:

— Selvhenter – «Frk. B. Fricka»

— Choir Of Young Believers – «Rhine Gold»

Norge:

— Susanne Sundfør – «The Silicone Veil»

— Tønes – «Sån av salve»

— Lindstrøm – «Smalhans»

Finland:

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Pää Kii – «Pää Kii»

— Kerkko Koskinen Kollektiivi – «Kerkko Koskinen Kollektiivi»

Sverige:

— Neneh Cherry & The Thing – «The Cherry Thing»

— First Aid Kit – «The Lion’s Roar»

— Anna von Hausswolff – «Ceremony»

Island:

— Ásgeir Trausti – «Dýrð í dauðaþögn»

— Retro Stefson – «Retro Stefson»

Den internasjonale juryen som skal plukkt vinneren består av:

Andres Lokko – Journalist, Sweden

Laurence Bell – Domino Records, UK

Jeannette Lee – Rough Trade Records, UK

Mike Pickering – Columbia Records, UK

Jonathan Galkin – DFA Records, US

