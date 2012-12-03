De 12 nominerte
Nordic Music Prize-nominasjonene klare. Tre album fra Norge.
Siste nominasjonsrunde i Nordic Music Prize er foretatt og juryen har endt opp med tolv album som skal konkurrere om førsteplassen den 14. februar under by:Larm.
Norge og Sverige er representert med tre album, mens de andre nordiske landene har med to.
Danmark:
— Selvhenter – «Frk. B. Fricka»
— Choir Of Young Believers – «Rhine Gold»
Norge:
— Susanne Sundfør – «The Silicone Veil»
— Tønes – «Sån av salve»
— Lindstrøm – «Smalhans»
Finland:
— Pää Kii – «Pää Kii»
— Kerkko Koskinen Kollektiivi – «Kerkko Koskinen Kollektiivi»
Sverige:
— Neneh Cherry & The Thing – «The Cherry Thing»
— First Aid Kit – «The Lion’s Roar»
— Anna von Hausswolff – «Ceremony»
Island:
— Ásgeir Trausti – «Dýrð í dauðaþögn»
— Retro Stefson – «Retro Stefson»
Den internasjonale juryen som skal plukkt vinneren består av:
Andres Lokko – Journalist, Sweden
Laurence Bell – Domino Records, UK
Jeannette Lee – Rough Trade Records, UK
Mike Pickering – Columbia Records, UK
Jonathan Galkin – DFA Records, US