by:Larms bookingansvarlige reagerer sterkt på forslaget om å kutte demobandene fra festivalen.

Simen Herning fra Spoon Train tar til orde for at by:Larm bør droppe demoprogrammet. De helt ferske artistene har ikke noe på by:Larms program å gjøre nå lenger, mener han, og skriver:

«Samarbeidspartnere mangler, og sånn sett er det meningsløst å gi scenetid til denne typen artister, når by:Larm etter eget sigende er en arena hvor internasjonal bransje kommer for å finne eksportklar norsk musikk.»

Ruben Nesse i Brilliance jobber med bandet Philco Fiction. Han mener Herning har et poeng.

— Jeg er i og for seg enig med Herning i at det mangler noe i «mellomsjiktet». De tre bandene han nevner i innlegget, Philco Fiction, Megaphonic Thrift og Little Hands of Asphalt, er band som kunne trengt et skyv nå. De har en buzz på gang nå, og trenger et løft mer enn en helt ukjent demoartist gjør det.

Nesse mener Philco Fiction skal spille på bransjefestivalen SXSW i Austin, Texas i mars.

— Når vi melder oss på der, må vi skrive i søknaden hvorfor man vil spille på festivalen, og hva målet vårt er med å spille der. Det kunne by:Larm også lagt mer vekt på. Nå laster man bare opp låter og en bio om bandet.

— Distriktsdiskriminering

By:Larms bookingansvarlige Joakim Haugland mener innlegget er «arrogant» og «egosentrisk».

— Det er et utslag av en form for hovedstadsarroganse jeg har irritert meg over i alle år. Dette er distriktsdiskriminering, og så egoistisk fra Spoon Trains side at jeg knapt kan fatte det.

Haugland, som selv er oppvokst i Flekkefjord, viser til at mulighetene for band fra distriktene er helt andre enn de som bor i hovedstaden.

— Man kan sitte alene et sted uten å ha noen kontakt med musikkbransjen. En måte å få musikk frem på da, er da å sende det til oss.

Bryte ned kameraderiet

Herning viser i innlegget til at det i dag finnes mange muligheter for ferske artister å få musikken sin hørt:

«Jeg vil påstå at om du som band ikke har fått noen tilbud fra enten bookingselskap eller plateselskap allerede i god tid før by:Larm, så trenger du mer tid på deg. By:Larm må gi opp ideen om å være arenaen som oppdager purungt norsk talent. NRK Urørt oppdager nytt norsk talent. Klubbscenene som Hulen i Bergen, Samfundet i Trondheim, Trashpop i Kristiansand og deres likemenn oppdager nytt norsk talent. Hele året igjennom.»

— Internett har gjort den jobben lettere, men man trenger flere kanaler enn Urørt, sier Haugland.

— Man kan høre låtene på nettet, men man får jo ikke sett bandet spille. Da vet man ikke hvordan bandet eller artisten fremstår. Konsertbiten er kanskje det viktigste for et band i dag, og den får man ikke sjekket ut via nettet. Vi vil at muligheten likevel skal være der, om man er god nok. Mye av poenget med by:Larm er å bryte ned kameraderiet i en Oslo-sentrert bransje.

Kjent problemstilling

Haugland sier at by:Larm skal fungere som trappetrinn, både inn i den norske bransjen, og videre ut.

— I fjor var Jonas Alaska en nærmest ukjent artist, i år er han kanskje klar for å ta neste skritt mot utlandet. Sjansen for at et av demobandene skal bli plukket ut og få jobber i utlandet med en gang er minimal, men det har skjedd, det også.

— Ser du også på apparatet rundt artistene når du booker? Er det et av kriteriene?

— Det finnes de som snakker seg inn i festivalen. De har noen som jobber bra for bandet og legger frem gode planer og prosjekter. Men det synes jeg også er et argument for demojuryen. Også de som ikke har noen som kan snakke dem inn, skal få en sjanse. Jeg blir stadig kontaktet av managere og agenter som sier det er viktig at artisten deres får spille i år, at det er nå det skal skje, og så videre. De diskusjonene har jeg nærmest daglig.