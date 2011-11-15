by:Larm satser nordisk

I 2012 kommer halvparten av bandene på programmet fra andre land enn Norge. Målet er å bli et nordisk maktsentrum.

— Det blir ikke en stor forskjell, men signalet er tydelig: Vi ønsker å satse mer nordisk, sier by:Larms bookingsjef Joakim Haugland.

Når by:Larm-programmet for 2012 står klart, vil halvparten av bandene komme fra andre nordiske land enn Norge. Det totale antallet band på plakaten skal også reduseres til 120. Av de 60 norske skal 30 være etablerte band, og 30 være det som før het demoband, og som nå kalles «juryens utvalgte».

Til sammenligning hadde årets festival 190 band totalt. 153 av disse, det vil si cirka 80%, var norske.

Vil gavne bransjen

— Omleggingen vil gavne norsk musikkbransje, sier Haugland.

— Ved å gjøre by:Larm mer nordisk vil vi tiltrekke flere gjester, både fra resten av Norden og fra resten av verden. Man får ikke inn journalister fra store aviser i USA for å se på bare norsk musikk, men de kan komme for å se et nordisk arrangement. Ingen ville dratt til Groeningen for å se en festival med bare nederlandsk musikk, det hadde til og med ikke jeg gjort. Men hele bransjen kommer til Eurosonic for å se det samlede programmet der. Det er slike festivaler vi ønsker å sammenligne oss med fremover: Eurosonic, SXSW og CMJ. Vi vil opp i den divisjonen.

Mindre nåløye, større gevinst

Festivalen går altså fra 153 norske band i 2011 til 60 norske band i 2012.

— Nåløyet blir mindre?

— Ja. Samtidig er gevinsten større: Mer internasjonal oppmerksomhet, og mer trøkk bak det å i det hele tatt være med på programmet. Det betyr også at bandene som kommer med, må levere. by:Larm skal være et sted der man kan komme en vei, og da må man kunne vise kvalitet.

Maktsentrum i Oslo

Haugland sier at festivalen etterhvert ønsker en lik fordeling av band fra alle de nordiske landene.

— Det er vel den veien går – det er i alle fall noe vi sikter mot. Men veien blir til mens vi går, og det er også et budsjettspørsmål, dette – det er dyrere å få inn band fra Norden enn fra Norge. Men det er nå vi har sjansen: Markedene krymper, da må vi prøve å utvide dem ved å satse bredere.

— Hvis det er like mange band fra hvert av de nordiske landene, vil det da være et like stort poeng å holde arrangementet i Oslo? Kan det like gjerne være i Stockholm eller København, for eksempel?

— Det er ikke en del av planen vår å flytte festivalen. Noe av poenget her er å etablere et maktsentrum for bransjen, og gjøre det i Norge. Vi har alltid vært fullstendig lillebror i forhold til Sverige, og det hadde jo vært typisk om dette arrangementet var svensk, ikke sant? Men ved å holde det i Oslo, blir det dette som er sentrum for den samlede nordiske bransjen. Svenskene har ikke vært så interessert i by:Larm tidligere. Vi har hatt mange møter i der og i Danmark det siste året, og det har blitt mye lettere å få dem interessert i å delta på festivalen i Oslo. Svenskene har kapitulert. Derfor er det ekstra frustrerende at Oslo Kommune har så vanskelig for støtte festivalen. by:Larm er ikke nok en rockefestival, det er kultur og næring.