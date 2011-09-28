Politikk & debatt

by:Larm nullet i kulturbudsjettet

Publisert
28.09.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

– Dramatisk for festivalen, sier leder Erlend Mogård-Larsen.

Oslo kommunes Kulturbyråd Torgeir Ødegård (H) la onsdag frem sitt forslag til budsjett. (PDF)

I budsjettet har by:Larm, som i 2011 ble tildelt 1,5 millioner i støtte, blitt nullet.

— Det kom veldig overraskende, spesielt siden Bylarm er nevnt i Høyre sitt partiprogram som et eksempel på det som gjør Oslo til en levende kulturby, sier Erlend Mogård-Larsen, sjef for by:Larm.

I Høyres partiprogram heter det «I Oslo avholdes hvert år flere konserter enn i noen av de andre hovedstedene i Norden. Ved festivaler og enkeltkonserter gir byen mangfoldige konserttilbud, som spenner fra kammermusikk, kirkemusikk og til jazz, pop, rock, hiphop og rap. Bylarm, Øyafestivalen, Oslolive, Norwegian Wood, Ultima, Mela og Oslo Jazzfestival er noen av de mange arrangementene som markerer Oslos posisjon som musikkby.»

«Usportslig»
Mogård Larsen sier at ledelsen i by:Larm ikke har blitt varslet på forhånd om kuttet, og mener det er «usportslig opptreden» og «veldig umusikalsk».

— Om kuttet blir vedtatt, vil det da få konsekvenser for festivalen?

— Ja, helt klart. Vi kan ikke gjennomføre by:Larm i Oslo med de ambisjonene vi har, uten støtte fra Oslo kommune. Støtten fra kommunen er ikke mer enn ca 10-12% av budsjettet, men det utgjør såpass mye at det ikke er forsvarlig å gjennomføre arrangementet slik det nå er planlagt.

— Så by:Larm 2012 kan bli arrangert et annet sted enn Oslo?

— Vi er nødt til å se på andre alternativer. Det er veldig kort tid å gjøre det på – festivalen er i februar – men vi er en liten organisasjon og flinke til å snu oss rundt når noe skjer. Men det er klart det er dramatisk for festivalen, dette.

Ber om møte
Mogård Larsen sier festivalen har bedt om et møte med kommunen.

— Vi har foreløpig ikke hørt noe fra dem. Signalet de har sendt nå, er jo uansett at de ikke ønsker festivalen i Oslo.

