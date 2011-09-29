– Rammer hardt
Parkteatret Scene er kuttet helt i budsjettforslaget til Oslo kommune.
For inneværende år mottar Parkteatret Scene 350 000 kroner i driftstilskudd fra Oslo kommune. I budsjettforslaget for 2012 er scenen på Grünerløkka kuttet helt ut.
— Dette er veldig trist. Det er et drastisk kutt som vil ramme økonomien vår veldig hardt, sier daglig leder Limita Lunde til Ballade.
Avventer situasjonen
Tidligere i år gikk Parkteatret Scene ut og kunne fortelle om en så anstrengt økonomi at det var fare for at de måtte stenge dørene uten offentlig støtte. I 2010 var akkumulert underskudd tre millioner kroner, ifølge Aftenposten, og stedet ønsket seg en fordobling av støtten fra Oslo kommune.
I stedet er altså Parkteatret Scene nullet i budsjettforslaget for 2012. I Kulturetatens innstilling begrunnes avslaget på denne måten:
«Parkteatret Scene AS har i flere år vært drevet med stort underskudd hhv på 2,02 millioner i 2010, 2,575 mill. i 2009 og 0,884 mill. i 2008. Revisor anmerker at selskapets egenkapital er negativ. Årets søknad budsjetterer med videre underskudd. Det er ikke opplyst at det er gjort tiltak for å rette opp den økonomiske situasjonen, ved innhenting av ny egenkapital. Et tilskudd fra Oslo kommune vil kun bidra til å minske underskuddet. Styret mener selv det er grunnlag for videre drift.
Det anses at Parkteatrets økonomiske situasjon er svært alvorlig og må avklares. Videre vurderes Parkteatrets virksomhet til å være av kommersiell art. Tiltaket er i liten grad selv ansvarlig for kulturell aktivitet, men passiv utleier til andre kulturtilbydere. I lys av forslag om nedprioritering av virksomheter med kommersiell drift innstilles det på avslag.»
Må stenge?
Lunde vil ikke si noe nå om avslaget betyr kroken på døra for Parkteateret.
— Det kan jeg ikke uttale meg om ennå. Det er styremøte i neste uke og da kommer vi til å gå gjennom det. Men det er ikke noe som er klart før det endelige budsjettforslaget er vedtatt i begynnelsen av desember, så vi må avvente det, sier Lunde.
7. desember er datoen som er satt for vedtak av endelig budsjett for 2012.
— Det blir veldig trist for musikkbyen Oslo hvis Parkteatret Scene må legge ned på grunn av kutt i støtte. Scenen representerer et viktig kulturtilbud i Oslo og vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre det. Vi setter vår lit til at budsjettet blir revidert for vår del, for by:Larms del, og de andre som er kuttet så drastisk. Bystyrets fagkomiteer inviterer til å kommentere budsjettet i perioden 28. oktober til 11. november, og der kommer vi garantert til å stille, sier Lunde.