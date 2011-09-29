– Rammer hardt

Parkteatret Scene er kuttet helt i budsjettforslaget til Oslo kommune.

For inneværende år mottar Parkteatret Scene 350 000 kroner i driftstilskudd fra Oslo kommune. I budsjettforslaget for 2012 er scenen på Grünerløkka kuttet helt ut.

— Dette er veldig trist. Det er et drastisk kutt som vil ramme økonomien vår veldig hardt, sier daglig leder Limita Lunde til Ballade.

Avventer situasjonen

Tidligere i år gikk Parkteatret Scene ut og kunne fortelle om en så anstrengt økonomi at det var fare for at de måtte stenge dørene uten offentlig støtte. I 2010 var akkumulert underskudd tre millioner kroner, ifølge Aftenposten, og stedet ønsket seg en fordobling av støtten fra Oslo kommune.

I stedet er altså Parkteatret Scene nullet i budsjettforslaget for 2012. I Kulturetatens innstilling begrunnes avslaget på denne måten:

«Parkteatret Scene AS har i flere år vært drevet med stort underskudd hhv på 2,02 millioner i 2010, 2,575 mill. i 2009 og 0,884 mill. i 2008. Revisor anmerker at selskapets egenkapital er negativ. Årets søknad budsjetterer med videre underskudd. Det er ikke opplyst at det er gjort tiltak for å rette opp den økonomiske situasjonen, ved innhenting av ny egenkapital. Et tilskudd fra Oslo kommune vil kun bidra til å minske underskuddet. Styret mener selv det er grunnlag for videre drift.

Det anses at Parkteatrets økonomiske situasjon er svært alvorlig og må avklares. Videre vurderes Parkteatrets virksomhet til å være av kommersiell art. Tiltaket er i liten grad selv ansvarlig for kulturell aktivitet, men passiv utleier til andre kulturtilbydere. I lys av forslag om nedprioritering av virksomheter med kommersiell drift innstilles det på avslag.»

Må stenge?

Lunde vil ikke si noe nå om avslaget betyr kroken på døra for Parkteateret.

— Det kan jeg ikke uttale meg om ennå. Det er styremøte i neste uke og da kommer vi til å gå gjennom det. Men det er ikke noe som er klart før det endelige budsjettforslaget er vedtatt i begynnelsen av desember, så vi må avvente det, sier Lunde.

7. desember er datoen som er satt for vedtak av endelig budsjett for 2012.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det blir veldig trist for musikkbyen Oslo hvis Parkteatret Scene må legge ned på grunn av kutt i støtte. Scenen representerer et viktig kulturtilbud i Oslo og vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre det. Vi setter vår lit til at budsjettet blir revidert for vår del, for by:Larms del, og de andre som er kuttet så drastisk. Bystyrets fagkomiteer inviterer til å kommentere budsjettet i perioden 28. oktober til 11. november, og der kommer vi garantert til å stille, sier Lunde.