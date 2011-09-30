Uten musikalske ambisjoner

INNLEGG: Det er vanskelig å finne spor av videre satsning på musikkmangfoldet i det foreslåtte kulturbudsjettet for Oslo, mener Foreningen Musikkbyen Oslo.

Musikkhovedstaden, eller musikkbyen Oslo, er mer levende enn noen sinne. I de siste årene så har det vært så mange konserter at vi har overgått våre skandinaviske venner til gangs. Et stort antall ildsjeler har jobbet hardt for å få dette til, og enda flere publikummere har fått oppleve det. Når vi nå har fått servert et forslag til kulturbudsjett for 2012, fra kulturbyråd Torger Ødegaard, så er det vanskelig å finne spor av en videre satsning for å opprettholde innsatsviljen og mangfoldet av konserter vi har i Oslo.

I 2009 fikk vi vite at det var ca. 5000 konserter i Oslo i løpet av et år, og at dette var dobbelt så mange som i Stockholm og København til sammen. I tillegg til mange konserter, så har også Oslo etter hvert fått en internasjonal oppmerksomhet for sin høye kvalitet. Det er tall og omtale vi kan slå oss på brystet med og være stolte av, og som kulturbyråden kan bruke som et eksempel på hvilken fantastisk sektor han er politisk sjef for.

Manglende beskrivelse

Så hvorfor står det ikke noe om dette i budsjettet? Verken i den økonomiske disponeringen, eller i den tekstlige delen.

I kapittel 2 om Kulturbyen, der det skulle være naturlig å tro at dette komme tydelig fram, står det to vage målformuleringer ”Oslo skal være…preget av et mangfoldig tilbud av høy kunstnerisk kvalitet.”, og “Alle skal ha tilgang til et mangfoldig, nyskapende og inkluderende kunst- og kulturtilbud.”, og en faktabeskrivelse ”Oslos rolle som landets musikkhovedstad gir befolkningen og tilreisende et rikere kulturtilbud.”.

Dette beskriver ikke bredden av musikalske opplevelser vi har hatt i Oslo de siste årene, og fremdeles har. Dette beskriver heller ikke hva som må gjøres for å bevare og bygge opp under musikkhovedstadens mange konserttilbud.

Og hvorfor ønsker ikke en Høyre-byråd å se de kommersielle verdiene som ligger i denne unike fremveksten av musikalsk engasjement? Både som en sektor som syselsetter mange mennesker, skaper omsetning lokalt og tiltrekker seg turister.

Ikke blitt hørt

Kulturbyråden har fremstått som en person det er mulig å snakke med. Han har selv uttalt at ”det er bare å ringe”. Og mange av oss opplever ham som en lyttende politiker. Dette står i kontrast til det som nå er presentert. Arrangørene i Oslo opplever ikke å ha blitt hørt.

Det er altså ikke bare antall kroner og øre det dreier seg om, men om mangel på retning, ambisjoner og dialog.

Slik dette budsjettet fremstår, så virker det nesten som om musikkarrangørene i Oslo er glemt. Glemt som satsningsområde, glemt som samarbeidspartner og glemt som dialogpartner. De har blitt en salderingspost. Det kan da ikke være god kulturpolitikk å kutte i en internasjonalt oppsiktsvekkende aktiv gjeng, som beviselig skaper store verdier.

En utfordring

Dersom vi skal opprettholde og bygge videre på det Oslos konsertarrangører har fått til, så må arrangørene selv få komme på banen og mene noe om hvilken retning musikkhovedstaden skal ta.

Vi ønsker med dette å utfordre Torger Ødegaard til å møte arrangørene i Oslo til en åpen samtale om musikkhovedstadens fremtid. Vi håper han tar utfordringen og at vi kan finne tid og sted for et åpent møte.

Med vennlig hilsen

Sigurd Reinton, på vegne av sekretariatet til Foreningen Musikkbyen Oslo

(Foreningen Musikkbyen Oslo er en medlemsforening for musikklivet i Oslo generelt og for arrangører spesielt.)