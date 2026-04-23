Synger Turandot i Shanghai

– Å få bringe denne ikoniske rollen til liv i Shanghai er en kulturell og kunstnerisk milepæl.

Hun har sjekket med sine kilder og kontakter, og mener å kunne være sikker på at:

– Som den første skandinaviske sopranen i historien synger jeg Turandot i Kina, samtidig som det nesten er på dagen for 100 års jubileet for Turandot.

Turandot ble urframført 25.april 1926. – Så dette er vanvittig stort! mener hun.

Sopran Ingegjerd Bagøien Moe skriver om dette høydepunktet, til Ballade, i mellom generalprøve og premiere, full av begeistring.

Hun synger Turandot ved Shanghai-operaen (Shangyin opera) 24. og 26. april.

– Turandot utspiller seg jo i Kina, og å få bringe denne ikoniske rollen til liv i Shanghai er en kulturell og kunstnerisk milepæl, skriver hun til Ballade.

Shanghaioperaen skriver i presentasjonen sin at de markerer hundre år siden premieren på Puccinis klassiske opera Turandot på La Scala i Milano i 1926 med å bringe dette tidløse mesterverket, en blanding av østlig og vestlig kunst, til scenen med en gjenoppliving av høy kvalitet. Det «italienske gylne triangel» – bestående av dirigent Daniele Calegari, gjenopplivingsregissør Marco Gandini og sangcoach Gianni Fabrici – leder en forestilling smed to grupper dyktige sangere fra Kina og utlandet, inkludert sopranen Ingegjerd Bagøien Moe og tenoren Ivan Magri.

– Etter Shanghai fortsetter jeg med Turandot i Sandefjord og Zaragoza, Spania, og det betyr at jeg gjør tre forskjellige Turandot-produksjoner på tre måneder i tre ulike land, og to ulike kontinenter. Hun mener dette er særlig stas når det skjer i løpet av året da operaen fyller 100 år.

Bagøien Moe har en internasjonal operakarriere som Ballade har skrevet om før – som i hennes Wagnerroller. Hun har sunget ved operahus og på konsertscener i blant annet Tyskland, Frankrike, Spania, Tsjekkia, Russland, Sverige, samt her hjemme i Norge. Hun sang dessuten Turandot på Operaen i Kristiansund i 2020 og på Theater Magdeburg i 2025.

Ingegjerd Bagøien Moe fikk Kirsten Flagstad-prisen i 2023.

En smakebut av hvordan hun er i rollen kan man se fra Magdeburg: