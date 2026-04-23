Ingegjerd Bagøien Moe TURANDOT

(Foto: Shanghai Opera House)

Notis

Synger Turandot i Shanghai

Publisert
23.04.2026 21:16

– Å få bringe denne ikoniske rollen til liv i Shanghai er en kulturell og kunstnerisk milepæl.

Hun har sjekket med sine kilder og kontakter, og mener å kunne være sikker på at:
– Som den første skandinaviske sopranen i historien synger jeg Turandot i Kina, samtidig som det nesten er på dagen for 100 års jubileet for Turandot.
Turandot ble urframført 25.april 1926. – Så dette er vanvittig stort! mener hun.

Sopran Ingegjerd Bagøien Moe skriver om dette høydepunktet, til Ballade, i mellom generalprøve og premiere, full av begeistring.
Hun synger Turandot ved Shanghai-operaen (Shangyin opera) 24. og 26. april.

– Turandot utspiller seg jo i Kina, og å få bringe denne ikoniske rollen til liv i Shanghai er en kulturell og kunstnerisk milepæl, skriver hun til Ballade.

Shanghaioperaen skriver i presentasjonen sin at de markerer hundre år siden premieren på Puccinis klassiske opera Turandot på La Scala i Milano i 1926 med å bringe dette tidløse mesterverket, en blanding av østlig og vestlig kunst, til scenen med en gjenoppliving av høy kvalitet. Det «italienske gylne triangel» – bestående av dirigent Daniele Calegari, gjenopplivingsregissør Marco Gandini og sangcoach Gianni Fabrici – leder en forestilling smed to grupper dyktige sangere fra Kina og utlandet, inkludert sopranen Ingegjerd Bagøien Moe og tenoren Ivan Magri.

– Etter Shanghai fortsetter jeg med Turandot i Sandefjord og Zaragoza, Spania, og det betyr at jeg gjør tre forskjellige Turandot-produksjoner på tre måneder i tre ulike land, og to ulike kontinenter. Hun mener dette er særlig stas når det skjer i løpet av året da operaen fyller 100 år.

STORT: Ingegjerd Bagøien Moe omtaler helgas premiere som stort for henne, i et år som handler mye om akkurat denne tittelrollen for henne. (Foto: Privat)

Bagøien Moe har en internasjonal operakarriere som Ballade har skrevet om før – som i hennes Wagnerroller. Hun har sunget ved operahus og på konsertscener i blant annet Tyskland, Frankrike, Spania, Tsjekkia, Russland, Sverige, samt her hjemme i Norge. Hun sang dessuten Turandot på Operaen i Kristiansund i 2020 og på Theater Magdeburg i 2025.

Ingegjerd Bagøien Moe fikk Kirsten Flagstad-prisen i 2023.

En smakebut av hvordan hun er i rollen kan man se fra Magdeburg:

Ingegjerd Bagøien Moenorsk sopran

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger

Dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

Rogaland | 05/05/2026
Nord universitet

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen Joik

Trøndelag | 17/05/2026
Arktisk Filharmoni

Podieinspisient Bodø

Nordland | 19/05/2026
Arktisk Filharmoni

Orkesterbibliotekar

Nordland, Troms | 19/05/2026
Lillestrøm Musikk- og Kulturråd

Daglig leder

Akershus | 10/05/2026
Musikk-Miljø as

Butikkmedarbeider (vikariat)

Vestland | Snarest
Johan D Behrens stipendiefond

Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister.

08/05/2026
NORMORIA AS

Sceneteknisk sjef

Møre og Romsdal | 04/05/2026
Nord universitet

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Trøndelag | 30/04/2026
Se alle stillinger

