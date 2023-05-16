Flagstadpris og fast jobb ved tysk opera for Ingegjerd Bagøien Moe

Store begivenheter har fulgt sopran Ingegjerd Bagøien Moe den siste tiden: Først ble hun headhuntet til fast operasolist-stilling, og nylig fikk hun Flagstadprisen, blant annet for sin formidling av Kirsten Flagstads siste dager i Ketil Bjørnstads opera om den store sangeren.

Ballade skrev om Ingegjerd Bagøien Moe da hun steppet inn som selve Kirsten Flagstad i Bjørnstads Flagstad – The Opera bare seks dager før premieren, en prestasjon «helt utenom det vanlige, og som kan sammenliknes med store idrettsprestasjoner,» som Oslo Operafestival-sjef Gjøril Songvoll kommenterte til oss i fjor vinter.

Headhuntet til fast stilling i Tyskland

Bagøien Moe debuterte i sin første Wagner-rolle som Senta i Den flyvende hollender ved Theater Mönchengladbach i Tyskland sist høst, med forestillinger som gikk fra september til og med 29. januar i år.

I et intervju med Ballade snakket sopranen om rollen, om Wagners musikk og om å gjøre så stor suksess på den tyske komponistens hjemmebane. «Den flyvende Senta» parafraserte tyske kritikere over verkstittelen, og skrev at den norske sangeren «kunne følge i fotsporene til Skandinavias store dramatiske sopraner» og at «stemmen hennes har volum nok til at Senta kan formidle rollens dramatiske substans like overbevisende som den lyriske varmen i de roligere passasjene».

Ingegjerd Bagøien Moe forteller nå til Ballade at operasjefen ved Saarländisches Staatstheater i Tyskland var til stede på den siste forestillingen, og at hun kort tid etter ble tilbudt fast stilling som solist ved den historiske kulturinstitusjonen. I august starter hun i stillingen.

– Jeg tror nok det er temmelig uvanlig å bli headhuntet til faste stillinger både i Europa og ellers i verden, kommenterer Bagøien Moe, – jeg har faktisk ikke hørt om noen det har skjedd med før. Det gjør det jo ekstra stas og gøy!

– Det første året skal jeg synge fantastiske roller, forteller hun: – Giorgetta i Il Tabarro, tittelrollen i Suor Angelica, Sieglinde i Valkyrien og tittelrollen i Aida.

Detta är en sångerska för världens stora scener

For noen dager siden opptrådte Ingegjerd Bagøien Moe for Flagstadselskapet på Den Norske Opera & Ballett. Her ble hun like godt overrasket med Flagstadprisen, en pris som deles ut til «fremragende norske sangere».

– Jeg ante selvfølgelig ingenting om dette og ble utrolig glad, rørt og overrasket for denne fantastiske anerkjennelsen, sier prisvinneren, som fikk denne gjeve hilsenen av juryen: «Måtte din vilje og evne til å berøre med stemmen din, gi stadig flere mennesker store opplevelser!»

Juryens begrunnelse for øvrig lød slik:

Alt begynner et sted, sies det i et kjent TV-program, og prismottakerens reise mot operaen begynte i et epletre i hagen da hun var fem år og sang Paminas arie fra Tryllefløyten.

I bunnen ligger det store stemmetalentet, så kommer alt det andre som skal til; musikalitet, disiplin, kunstnerisk forståelse og et intenst ønske om å formidle sterke følelser gjennom musikken.

Hun fikk sin internasjonale debut som Cio-Cio-San i Madama Butterfly i Hellas i 2017, så vant hun tredjeprisen i Il Nouvo Canto Internationale i Milano i 2018. Og hennes Elisabetta i Don Carlos på Opera på Skäret i 2018 utløste panegyrisk kritikk i svenske aviser. Hør bare et lite utdrag:

«Kvällens Elisabetta – Ingegjerd Bagøien Moe. Det var en ren knockout. Hennes röst har en unik skönhet i sina skiften från spunnet silver till flödande guld. Den är helt egaliserad och klingar fritt och klart från det lägsta till det högsta… Hennes agerande på scenen är intelligent och helt fritt från poserande. Hon är totalt trovärdig i rollen. Detta är en sångerska för världens stora scener.»

Hun aksler et stort lyrisk-dramatisk repertoar; f. eks. Violetta i La Traviata, Turandot i Turandot, Mimi i La bohème, Senta i Den flyvende hollender og i sesongen 2023/2024 venter store roller på Saarländisches Staatstheater, Saarbrüchen, Tyskland.

Juryen berømmer henne spesielt for tolkningen av Kirsten Flagstad i Ketil Bjørnstads opera Flagstad – The Opera. Hun hadde hele seks dager på seg til å lære musikk, tekst og regi, og hun formidlet Kirsten Flagstads siste dager helt imponerende.