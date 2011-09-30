by:Larm til Bergen?

Kulturbyråden i Bergen vil legge penger på bordet for å få by:Larm over fjellet.

Da Oslo kommune la fram forslag til budsjett onsdag hadde hele støtten på 1,5 millioner kroner til by:Larm 2012 .

En del av beslutningsgrunnlaget var at by:Larm, ifølge Kulturetaten, ikke hadde levert verken årsregnskap eller årsrapport fra foregående år, noe by:Larm-sjef Erlend Mogård-Larsen . Torger Ødegaard, kulturbyråd i Oslo, har bedt Kulturetaten om å møte by:Larm for å rydde opp i de faktiske forholdene, og samtidig bestilt en nærmere redegjørelse.

Kan gå inn med penger nå

I mellomtiden har Ødegaards parti- og kulturbyrådskollega i Bergen, Harald Victor Hove, vært høyt på banen for å lokke by:Larm over fjellet. I Bergens Tidende på nett i dag frir han til by:Larm og antyder en mulighet for at byen kan komme opp med samme sum som Oslo har trukket tilbake.

— Fordi budsjettet som er lagt frem nå gir by:Larm en utfordring allerede i 2012, er vi klar til å gå inn økonomisk allerede nå, sier Hove til bt.no.

Hove og Mogård-Larsen skal møtes neste uke for å diskutere vilkårene for et eventuelt by:Larm i bergen 2012.

— Bylarm har åpenbart basert seg på å få 1,5 millioner i støtte, noe som også vil være mulig for Bergen kommune. Den summen vil nok også være utgangspunktet for møtet, forteller Hove til bt.no.

Avklare Oslo først

Mogård-Larsen sier til avisen at samtalene med Hove foreløpig ikke har handlet om penger, og at de først og fremst ønsker å avklare situasjonen i Oslo før by:Larm ser seg rundt etter andre løsninger.

— Vi må få rede på hva som er problemet i Oslo, og så skal jeg snakke med Harald etterpå, sier han.