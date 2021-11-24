Ballade satser nytt med fast musikkstoff

Velkommen til Ballades nye spalter! Denne uka får du anbefalinger fra kunstmusikkfeltet her på Ballade.no: Ballade klassisk. Dette er bare en av tre nyvinninger, for vi rydder huset for å sette flere norske musikkutgivelser og -opplevelser på de gjeveste plassene. Per nå setter vi klassisk/samtids-, ny jazz og rytmisk samt norsk elektronisk musikk i hvert sitt karnapp. Forhåpentlig trekker det masse gjester inn i huset Ballade, og til musikken.

Ballade klassisk er nettopp publisert. Ola Nordal har plukket ut det han mener er de seks heteste innspillingene akkurat nå.

– Til å være et land med en så liten og spredt befolkning, så har Norge et utrolig levende miljø innen klassisk musikk, sier Nordal.

– Orkestrene vinner priser verden over. Mange av solistene er blant verdens fremste. Det gis jevnlig ut innspillinger med svært høy kvalitet. Dessverre er det bare en brøkdel av dette som snappes opp i media.

– Jeg hører alt som gis ut av norske innspillinger med klassisk musikk, men rekker bare å skrive om noen få, sier Nordal.

Nå får han tid og plass til litt flere. Og etter å ha sjekket ut hans tips og betraktninger, er det bare å telle ned en måned til han er tilbake igjen med det du bare ikke bør gå glipp av – kall det klassisk, kall det kunstmusikk, eller bare … lytt.

Ola Nordal er, i tillegg til spesialskribent om disse musikkuttrykkene for Ballade, foreleser ved Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo og NTNU, og redaktør for musikktekster i Store Norske Leksikon.

…men ærre jazz?

Neste uke kommer Ballades faste anmelder Torkjell Hovland med sin serie Ballade assosierer – med rytmisk og samtidig musikk som (oftest) ikke treffer hitlistene.

– Da Ballade ba meg finne nye måter inn i ny, norsk musikk på, tiltalte det meg å nøste langs assosiasjonene, å vise hvordan musikk kobler seg på annen musikk, helt på tvers av stengsler, oppfatninger og dermed også definerte sjangre, beskriver Hovland.

Vi prøvde oss med kategorien Åpen klasse, men den er det noen andre som bruker allerede, gitt! For femti år siden ville de kanskje kalt det jazz, det Torkjell skriver om, men det er så mye mer, i dette spennet fra støy til rytmer fra hele verden, til avantgarde, at vi fant ut at vi likte «assosierer»-begrepet best.

Ballades beat

Så kommer jeg, Siri Narverud Moen, anmelder og journalist i Ballade, og presenterer et elektronisk navn du bør kjenne til. Gamle og nye fra den rike, og ikke minst stadig premissleverende, klubbscenen i Norge får plass. Jeg håper dette kan gjøre at flere der ute blir kjent med dem, når du en gang i måneden kan lese Ballade elektronisk.

Vi gjør dette for å tydeligere løfte fram ny musikk for Ballades lesere, og for å tematisere de nye måtene norsk musikk oppleves på. Vi fortsetter samtidig med en del anmeldelser slik vi alltid har gjort i andre sjangre, og med flere av våre tilknytta skribenter. Kanskje finner vi plass til mer etter ryddinga, og dette er starten på noe vi kjente behov for å sette i gang, og så kan det komme inn andre navn og uttrykk etter hvert. Sammen med vår ukentlige satsing på musikkvideoer, har vi nå en god dekning av mye av det mest interessante som skjer i norsk musikkliv. Tre av månedens fire uker skriver altså vi tre anmeldere fast fra hvert vårt sjangerkarnapp (nå må jeg holde fast på dét språkbildet, heh!) mens Arvid Skancke-Knutsen dekker alt som gis ut med … lyd, egentlig, hver uke, i Ballade video.

Er du utgiver eller arrangør av noe som er nye musikkopplevelser? Vi vil gjerne løsrive anmeldertekstene og musikkritikken vår fra kun utgivelser, så en showcase eller en multimediaevent har like mye i innboksen til Ola, Torkjell og Siri å gjøre som ei plate. Merk dog at vi mottar veldige mengder av musikk, så om du har skrevet og ikke hører noe tilbake, kan det bero like mye på at vi forbeholder plassen til de mest markante musikkprodukter og -opplevelser, og ser om de passer inn i rammene. Ballade handler dessuten om norsk musikk.

Send lyttelenker og annet til post / at / ballade.no og skriv gjerne i emnefelt hvilken anmelder du vil treffe!