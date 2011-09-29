Ber om grundigere vurdering

Kulturbyråd Ødegård (H) har bedt Kulturetaten om en nærmere redegjørelse for hvorfor by:Larms støtte ble anbefalt kuttet.

by:Larm ble nullet i det foreslåtte kulturbudsjettet for Oslo Kommune .

I Kulturetatens innstilling til tilskuddsfordeling står det «i lys av by:Larms økonomiske situasjon, og i samsvar med nasjonal profil, anbefales at søknaden ikke imøtekommes. Videre er søknaden innkommet etter søknadsfrist, og krav til søknaden (…) ikke oppfylt. Det innstilles på et avslag.»

Ber om nærmere redegjørelse

Kulturbyråd Torger Ødegård (H) har nå bedt Kulturetaten møte by:Larm-ledelsen, og så komme med en nærmere skriftlig redegjørelse til ham om forholdene de mener ikke er på plass.

— Jeg var for noen år siden ute og mente at det var positivt for Oslo at by:Larm ville bli værende her. Vi ville gjerne ha bransjefestivalen her hvor 90% av bransjen oppholder seg. Det er viktig for bransjen, og viktig for byen. Derfor ga vi dem økonomisk støtte i tre år, sier Ødegård.

Ødegård sier redegjørelsen fra Kulturetaten skal komme «ganske raskt».

— Jeg synes det er ryddig, og jeg synes også det er ryddig at Kulturetaten og by:Larm har et møte seg i mellom.

— Daglig leder i by:Larm Erlend Mogård-Larsen mener din forklaring på kuttet, som igjen var basert på Kulturetatens innstilling, er «bare tøv». Hva svarer du til det?

— Jeg venter på den skriftlige redegjørelsen, og synes ikke det er fruktbart å kommunisere på denne måten via pressen.