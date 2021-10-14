Oslo fortsetter å dele ut bransjefinansiering: Disse er neste «neste generasjon»

Koronakrisehjelpen til unge i kreative bransjer fortsetter i Oslo.

Over 757 000 kroner gis nå i støtte til unge kulturnæringsaktører gjennom den andre tildelinga i Bylarm-initierte Neste Generasjon.

I denne runden er det til sammen 13 prosjekter som har fått støtte til å honorere en ung kulturnæringsaktør, skriver Bylarm i en pressemelding til Ballade. Fra utsmykning av studiolokaler til oppdrag for produsenter, grafiske designere og filmmusikere skal finansieres med tilskuddspengene.

– Norge har åpnet opp, men selv om restriksjonene er borte, betyr ikke det at kulturnæringen er helt stablet på beina igjen ennå. Denne nye runden med tildelinger skal bidra til å bygge opp igjen bransjen, sier Erik Egenes, pressesjef i Bylarm.

Tildelingene varierer mellom 16 000 og 100 000 kroner. Neste søknadsfrist for ordningen er førstkommende fredag, 15. oktober.

– Jeg håper og tror at et sånt stipend gjør det mindre risikofylt å satse på kreative næringer for unge folk – det blir jo en form for startkapital. Pengene går inn i oppdragstakerens forretning som går inn i en større infrastruktur. Slik beskrev en av mottakerne første runde av tilskuddet det, Kristian Kallevik i Fysisk Format og Diger Distro, til Ballade.no sist vi skreiv om ordninga.

En av tilskuddsmottagerne i denne runden er produksjonsselskapet Nordic Screens. De har fått støtte til å hyre inn Egil Skurdal som musikalsk konseptutvikler.

– Denne ordningen gjør at vi kan få realisert flere av prosjektene vi har sammen og fortsette å utvikle hverandre videre. Egil er et stort talent, som det er veldig gøy å få jobbe med, sier avdelingsleder Lars Hansen i Nordic Screens.

Lyskunstfestivalen Fjord Oslo har også mottatt tilskudd, og skal hyre inn 21 år gamle Sindre Scavenius fra filmselskapet Goodiebag til å lage video til bruk i markedsføringen av festivalen.

– Tilskudd fra Neste Generasjon gir oss en mulighet å støtte dem som vi tror på og som ikke hadde det lett under pandemien. Tross sin unge alder, har Sindre Scavenius og hans team i Goodiebag bevist at de produserer film av festivaler og kulturbegivenheter av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet, sier grunnlegger Anastasia Isachsen i Fjord Oslo.

Skal få unge tilbake i jobb

Neste Generasjon ble lansert i juni 2021 av musikkfestivalen Bylarm i samarbeid med Creo Oslo, musikkontoret MØST og Oslo kommune. Oppdragsfinansieringa har en ramme på fem millioner kroner og retter seg mot prosjekter som hyrer inn unge kulturnæringsaktører under 29 år i Oslo.

– De yngste i bransjen har mistet viktige år i etableringsfasen det siste halvannet året. Dette rommet for utvikling får man ikke tilbake på et blunk, selv om vi nå nærmer oss slutten av pandemien. Gjennom Neste Generasjon legger vi handling bak ordene om å få de unge tilbake i jobb i kulturbransjen, sier pressesjef i Bylarm, Erik Egenes.

– Gjennom disse prosjektene har vi sett at kreativiteten og skapertrangen lever i beste velgående der ute, og hjulene ruller for alvor igjen i Oslos kulturliv. Vi håper denne støtteordningen kan utvides til resten av landet også, sier Egenes.

Håper på nasjonal ordning

Kulturbyråd Omar Samy Gamal sier i pressemeldinga at han er godt fornøyd med ordninga.

– Kulturlivet har blødd under korona og særlig gjelder det de som er unge, de som driver for seg sjøl eller de som holder på å etablere seg. Jeg mener kompensasjonsordningene må forlenges fram til neste år. Men det må også lages ordninger som tetter hullene, sørger for at det kommer nye prosjekter og bidrar til rekruttering framover, sier Gamal.

Han trekker også fram hvor godt samarbeidet mellom by:Larm, Creo Oslo og MØST fungerer for utdelingsprosessen, og håper støtteordningen kan utvides til å bli nasjonal.

– Neste Generasjon gir mindre byråkrati og større bransjekunnskap, fordi pengene deles ut nærmest mulig dem som skal få dem. Det er en god modell for Oslo som også staten bør se på.

Tildelingsutvalget har bestått av Samsaya Sharma, Magnus Boyd og Margaret Berger. Sekretariatet har bestått av Mina Evenrud og Pernille Tårnes fra Bylarm, Trond Moe-Larsen fra MØST og Jan Koop fra Creo Oslo.