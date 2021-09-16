Disse er Neste generasjon musikkbransje og får starthjelp

Skal stoppe kompetanseflukt: – En god modell som også staten bør se på, sier kulturbyråden i Oslo når første runde av starthjelpen «Neste generasjon» er delt ut.

– Jeg håper og tror at et sånt stipend gjør det mindre risikofylt å satse på kreative næringer for unge folk – det blir jo en form for startkapital. Pengene gjør at designeren hyres, arbeidet går rett inn i hennes portfolio og forretning som går inn i en større infrastruktur. Slik beskriver Kristian Kallevik i Fysisk Format og Diger Distro pengene han har mottatt i ordninga som kalles Neste generasjon.

Bransjefestivalen Bylarm, kunstnerforbundet Creos lag i Oslo og musikkontoret MØST gikk sammen om tilskuddsordninga med penger fra Oslo kommune. De vil bidra til at unge i kulturbransjen kommer ut i jobb etter å ha mistet viktige år i etableringsfasen under pandemien. De store, statlige kriseordningene forutsetter ofte at man kan vise til en gjennomsnittlig inntjening – og gjerne over et visst nivå.

– Med Neste generasjon håper vi å stagge kompetanseflukten i kjølvannet av pandemien og slå ring om framtidens kulturbransje i hovedstaden, sa Bylarms pressekontakt Erik Egenes da søkemidlene ble lansert. Nå er drøyt 1 av 5 millioner kroner delt ut. Veps, Diger Distro og Toothfairy er eksempler på mottakere – og rommer eksempelvis og henholdsvis band, platedistribusjon og musikkselskap/artistutvikling.

Kristian Kallevik i et av flere små musikkselskap som har fått penger sier at nettopp bransjebyggebiten skiller seg ut ved disse midlene:

– Det er positivt at de setter penger i omløp umiddelbart. Samt at dette er et bransjetilskudd – der de store offentlige støtteordningene ellers er veldig orientert mot artister generelt i Norge, men er svake på tilskudd til bransje, sier Kallevik til Ballade.no. «Familien» hans starta med utgangspunktet platebutikken Tiger, og omfatter også plateselskapet Fysisk Format og distributøren Diger. Pengene de fikk går rett videre til en profilert designer som har gitt mange av utgivelsene deres et særegent uttrykk. Når de nå vil hyre Annika Homme igjen, gjør midlene at de kan bygge noe mer langsiktig enn slik de ellers gjør; fra-jobb-til-jobb.

Designer og pønkvokalist

Diger Distro (Tiger Safari AS) har mottatt 40 000 kroner i tilskudd til å hyre inn Annika for å gi Diger en visuell identitet med logo, nye ikoner, illustrasjoner. Homme har, i tillegg til å designe omslag for band som Hudkreft og Daufødt som Tiger/Diger/Fysisk gir ut, mottatt Spellemann som vokalist i sistnevnte.

Ordningen er på fem millioner kroner og skal bidra til at unge kulturnæringsaktører i Oslo kommer i jobb. Produksjoner og oppdragsgivere kan søke, og man kan få mellom 10 000 og 100 000 kroner i honorarstøtte til kulturoppdragstakere under 29 år.

– Oslomodell som flere bør se på

– Kulturlivet har blødd under korona og særlig gjelder det de som er unge, de som driver for seg sjøl eller de som holder på å etablere seg. Jeg mener kompensasjonsordningene må forlenges fram til neste år. Men det må også lages ordninger som tetter hullene, sørger for at det kommer nye prosjekter og bidrar til rekruttering framover. Neste generasjon gir mindre byråkrati og større bransjekunnskap, fordi pengene deles ut nærmest mulig dem som skal få dem. Det er en god modell for Oslo som også staten bør se på. Det mener kulturbyråd Omar Samy Gama.

– Det er nok første gang vi søker om noe fra Oslo kommune, sier Kallevik. For ham var det positivt at det var bransjeorganisasjoner som sto bak i tillegg.

– Dette gir et litt lengre løp og et omfang der vi kan hyre henne som formgiver for distribusjonsselskapet vårt i fysiske og digitale flater. Så vi kan tillate oss å tenke litt større, ikke bare ett og ett album. Hun er et massivt talent så vi er veldig glade så lenge hun er innafor vår økonomiske rekkevidde.

Disse har fått deler av den første potten på drøye 1, 1 millioner kroner – før neste runde er i gang (søknadsfrist på neste tildeling var i går, 15. september):

Bandet Veps har mottatt medfinansiering til Jenny F. Lunde.

Urban Rebels Productions har mottatt medfinansiering til Jon Even Asdal Grindbakken.

Toothfairy har mottatt medfinansiering til Amund Teien-Lund.

Tiger/Diger Distro har mottatt medfinansiering til Annika Linn Verdal Homme.

Point of Views har mottatt medfinansiering til Frida Vige Helle.

Playground Music Scandinavia har mottatt medfinansiering til Fredrik Harper.

Playground Music Scandinavia har mottatt medfinansiering til Bård Berg.

Pekula Records har mottatt medfinansiering til Bethany Forseth-Reichberg.

Nordisk Film Production har mottatt medfinansiering til Hanne Marie Nord.

Necropop har mottatt medfinansiering til Sebastian Kornelius Gautier Teigen aka Coucheron.

Musikk-Husets Forlag har mottatt medfinansiering til Unni Boretti.

Mirage Docfest har mottatt medfinansiering til Tone Lundefaret Steinsrud.

Mirage Docfest har mottatt medfinansiering til Amira Morstaq Mohamed Ali.

Luft Recordings har mottatt medfinansiering til Leah de Nardi.

Jimi Somewhere har mottatt medfinansiering til Martin Kopperud.

Folkebadet Sandvika har mottatt medfinansiering til Christian Zervos.

Silje Espevik har mottatt medfinansiering til Adrian Einestor Sandberg.