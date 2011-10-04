Ut med CDer, inn med hva?

Innkjøpsordningen for CDer til bibliotek gjøres om til publiserings- og produksjonsstøtte. Det finnes per i dag ingen erstatning for distribusjon av musikk til bibliotekene.

Det blir slutt på innkjøpsordningen for CDer til bibliotek, melder Dagens Næringsliv.

Endringen er helt i tråd med innspillene fra Samstemt! (Samstemt! er et samarbeid mellom musikkorganisasjonene Gramart, FONO, Norsk Jazzforum, Norsk Rockforbund, FolkOrg og Ny Musikk). I Samstemt!s pamflett «Prioriteringer for statsbudsjettet 2012» heter det «De midlene som finansierer dagens fysiske innkjøpsordning må gradvis konverteres til produksjonsstøtte i form av publiseringsstøtte. Denne vil kunne ha tilnærmet samme funksjon av støtte til produksjonsmiljøet som dagens innkjøpsordning har».

Til Dagens Næringsliv tirsdag opplyser kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) nesten ordrett det samme: De statlige virkemidlene rettes nå mot en støtteordning for produksjon og publisering av musikk.

Kjennskap og spredning

— Målsetningen med innkjøpsordningen var å øke kjennskapen til og spredningen av norsk musikk, og opprettholde en bred produksjon av musikk. (…) Nå er det helt andre former for distribusjon av musikk som er i vekst, og det typiske formatet er mindre viktig enn før, sier Huitfeldt til avisen.

I innspillet fra Samstemt! heter det at innkjøpsordningen gradvis må gjøres om til publiseringsstøtte. Nå skjer endringen altså i en håndvending. Det eksisterer per i dag ingen erstatning for spredningsdelen av innkjøpsordningen. Bibliotekene er langt unna å ha på plass en plattform for digital distribusjon av musikk.

— I en overgangsfase er det alltid noen som vil lide. Det er i dag fortsatt noen som bruker CDer, og det er viktig å ikke gjøre endringer på en måte som ikke er for treig eller for rask. Å kutte CD-distribusjonen til bibliotekene helt, virker drastisk. Samtidig er det vanskelig å si hva det vil bety før en har sett det i praksis, sier Øyvind Torvund, kunstnerisk leder i Ny Musikk.

— Veldig fornøyd

Larry Bringsjord, styreleder i FONO (interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper) har jobbet lenge for en digital innkjøpsordning.

— Vi er veldig fornøyd med det ministeren har gjort her. Vi ønsker oss også en betydelig økning i støtten, men det er det foreløpig ingen signaler om at vi får. Når det gjelder bibliotekene, er vi positive til at de får en egen ordning med digital musikk der, men det er opp til bibliotekene selv å finne ut hvordan dette skal bli. Det vil antagelig ta lang tid. Men når det kommer, håper jeg det kan by på mer enn bare låter – det bør være en tjeneste som også byr på ekstra informasjon om utgivelsene og artistene. Vi ønsker i alle fall ikke at det blir en direkte konkurrent til eksisterende kommersielle strømmetjenester, sier Bringsjord.

Sannsynligvis etterstøtte

Bringsjord påpeker at det i dag er veldig lett for mange å få tilgang til norsk musikk via strømmetjenester som WiMP og Spotify.

— Men dette er ikke gratis og tilgjengelig for alle, slik bibliotekenes musikkbibliotek er?

— Nei, men det koster likevel så lite at det ikke er noe problem.

Det er fortsatt ikke helt avklart om den nye støtteordningen vil fungere som etterstøtte, slik dagens innkjøpsordning gjør.

— Det snakker vi fortsatt med Kulturrådet om. Det er departmentet som tar avgjørelsen, og det er ganske sannsynlig at ordningen blir tilsvarende dagens, det vil si at den utbetales som etterstøtte, sier Bringsjord.

Det er vanligvis en innkjøpsrunde i desember. Kulturrådet, som ikke vil kommentere saken nærmere før budsjettet er lagt frem, vet foreløpig ikke om den blir gjennomført.