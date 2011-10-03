Høye korambisjoner

Det kan være naturlig å knytte et profesjonelt kor til NRK, mener Øyvind Håbrekke i Krf.

— Hvorfor har ikke korsangen blitt en spydspiss i Kulturløftet, spør Krfs stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke i en kronikk i Aftenposten, og følger opp kampen for et nasjonalt løft for korfeltet med et profesjonelt kor som spydspiss, slik han gjorde i Ballade i november.

Les Håbrekkes innlegg:

— Mange måter å gjøre det på

Krf ønsker ikke låse seg i noe konkret i forhold til hvordan man skal komme fram til et profesjonelt kor, men trekker fram NRK som en mulig vert.

— Vi har sagt at det kan være en naturlig tanke å knytte et kor til NRK på samme måte som Kringkastingsorkesteret, et radiokor som vi vet andre land har. Det er en naturlig tanke at det gjøres på den måten, men det kan tenkes andre måter å gjøre det på. Jeg tror at det å dyrke disse flaggskipene, spesielt gjennom etablering av et nytt profesjonelt kor, vil være med på å profilere korbevegelsen og rett og slett gi det større oppmerksomhet og selvtillit. Å bygge et sånt flaggskip vil være veldig stimulerende for hele bevegelsen, og heve statusen og kor som kunstform, sier Håbrekke.

Les også:

Knøttliten korkake

Birger Carlsen, nyansatt daglig leder i Det Norske Solistkor, at det ligger et distriktspolitisk element inne i vurderingen av et profesjonelt kor under denne regjeringen, og stiller spørsmålet ved om det er politisk gangbart om man velger ett som ligger i Oslo.

Håbrekke mener det synspunktet reflekterer situasjonen i korspørsmålet i dag.

— Korkaken er veldig liten, knøttliten. Så lenge den er liten oppstår det slike diskusjoner. Etablerer man et nytt flaggskip som dette feltet fortjener, tror man at man har spist opp hele kaka. Men denne kaken er så liten at det er helt ute av proporsjoner. Man skal ikke trekke sammenligningen for langt, men bare symfoniorkestrene får flere 100 millioner kroner i støtte. Det har de ærlig fortjent, men det viser den dramatisk skjevfordelingen mellom vokal og instrumentalfeltet, mener Håbrekke.

Les også:

Unike kortradisjoner

Det Norske Solistkor er et mulig alternativ til kor som kan helprofesjonaliseres. Håbrekke foretrekker å holde flere muligheter åpne.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Vi har sagt at det bør etableres et nytt kor, og vi har også sagt at Det Norske Solistkor bør få utvikle seg videre på sine premisser. Får vi et korløft får vi større rammer kan tenke mange tanker samtidig. Jeg har hatt flere møter med dem og de har sagt hva de trenger for å utvikle seg videre. Jeg mener de bør få innfridd sine søknader om økt støtte slik at de får utvikle seg på sine premisser.