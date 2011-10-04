7,3 mill. til Musikerordningen

Ordningen sjangerutvides og skal prioritere mindre steder og turneer i Norge.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier i en budsjettlekkasje i Dagbladet at Musikerordningen styrkes med 7,3 millioner kroner fra 2012.

Disse midlene er hentet fra omleggingen av Rikskonsertene, men hovedsakelig er det friske penger som legges inn i Musikerordningen, sier Huitfeldt.

Alle sjangre

Musikerordningen utvides også fra å omfatte rytmisk musikk til å omfatte alle sjangre. Konserter på mindre steder vil prioriteres, og støtten gjelder først og fremst turneer innad i Norge.

— Hovedvekten ligger der, men det er også mulig å legge inn enkelte arenaer andre steder enn i Norge. Dersom søknaden innebærer et par stoppesteder utenfor landegrensene, er det altså mulig innenfor ordningen. Uansett er det positivt å få flere norske artister ut på veiene, sier kulturministeren til Dagbladet.

Musikerordningen under Norsk kulturråd har i dag en ramme på 10 millioner kroner.

Forventninger

— Dette er veldig hyggelige nyheter, sier Tore Flesjø, leder i Norsk Jazzforum.

— Nå har vi forventninger til resten av budsjettet legges frem, med spesielt store forventninger til arrangørstøtteordningen og tiltak på eksportområdet.

Renée K. Rasmussen, forbundsleder i Musikerne Fellesorganisasjon (MFO), sier økningen var ventet.