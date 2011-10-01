Forventninger – om hva?

Folkemusikkfeltet har hatt høye forventninger til knutepunktordningen, men det er foreløpig litt uklart akkurat hva de har forventet.

Et stykke ut i konserten på Førdefestivalen, reiser Knut Buen seg opp og tar en nærmere kikk på publikum.

— Jøss, sier spelemannen.

— Jeg kjenner jo nesten ingen her!

Bryte gjennom

Anekdoten fortelles av en godt fornøyd direktør for Førdefestivalen, Hilde Bjørkum. Godt fornøyd fordi Buens overraskelse viser at festivalen, som har hatt knutepunktstatus siden 2005, klarer en av målsetningene sine, nemlig å ”bryte igjennom” på ulikt vis.

— Som knutepunktfestival ønsker vi å bryte igjennom geografisk, det vil si at vi betyr noe også utenfor lokalområdet, bryte gjennom i forhold til sjanger, i media og i forhold til publikum – at vi når et publikum som ikke vanligvis kanskje ikke er så opptatt av folkemusikk.

Ulike forventninger

Bjørkums presentasjon var en del av seminardelen på Folkelarm.

Skjønt, ”presentasjon” er kanskje ikke helt presist – Bjørkum gjorde seansen kjapt om til et dialogmøte om hvordan knutepunktfestivalen best kan dele kompetanse med de øvrige festivalene i feltet. Etter å ha snakket om produksjonssamarbeid, hospiteringsordning og nettverksdeling, spurte Bjørkum de fremmøtte festivalrepresentantene om hva de helst ville ha fra knutepunktfestivalen.

Det viste seg at mens Bjørkum gjerne har ventet på at de andre festivalene skal ta kontakt med spørsmål og problemstillinger, har festivalene på sin side ventet på en telefon fra Bjørkum.

— De andre festivalene har kanskje hatt høyere forventninger til Førde og knutepunktordningen enn det vi har klart å levere til nå – men det er litt uklart akkurat hva en har forventet. Det viktigste for oss som knutepunkt er å være en faglig spydspiss, og fremme det musikalske. I tiden som kommer, skal jeg ta en ringerunde for å høre med hver enkelt hva de ønsker å få ut av ordningen.

Kunstnerisk ansvar = produksjonssamarbeid?

I diskusjonen mellom Bjørkum og de andre festivalrepresentantene kunne det virke som mange setter likhetstegn mellom kunstnerisk ansvar og et produksjonssamarbeid.

— Er det å sørge for å en større sirkulering av produksjoner en del av knutepunktoppdraget?

— Det er helt klart veldig viktig å få frem nye produksjoner. Det er da også noe vi har jobbet spesielt med. Det er nærmest en forpliktelse å sikre gjenbruk og sirkulasjon av ulike oppsetninger – det koster veldig mye å jobbe frem slike ting, og om en ikke er bevisst på å få det ut og rundt, ender det gjerne med at en oppsetning til flere hundre tusen bare vises en eller to ganger.

Lite lekkasjer

Samtidig mener Bjørkum det er viktig at ikke folkemusikkfestivalene blir for like. Men kanskje ikke så viktig som en skulle tro.

— Det ble påpekt i diskusjonen her at publikumslekkasjen mellom folkemusikkfestivalene er minimal. Det er ikke sånn at en festival tar publikum fra en annen, og dermed er det kanskje heller ikke så farlig om en del produksjoner går igjen fra festival til festival.

Nedleggelsen av Rikskonsertenes offentlige konserter har også vært med på å gjøre en slik musikkutveksling mellom folkemusikkfestivalene viktigere, mener Bjørkum.

— Nedleggelsen var en drastisk beslutning, men nå må vi tenke fremover. Jeg håper de nye ordningene kan gi grobunn for en ny kreativitet.