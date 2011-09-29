Folkemusikk

Årets folkemusikere er kåret

29.09.2011
- Red.

Og vinnerne er…

Årets utdeling av folkemusikkens platepriser foregikk på Riksscenen i Oslo, og var en del av åpningen av festivalen Folkelarm.

Årets folkemusiker ble Gabriel Fliflet. I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet at «vi har å gjøre med en allsidig musiker som ikke bryr seg nevneverdig om landegrenser, her står kompliserte balkanrytmer og norske folketoner side om side og ikke minst står de godt sammen.»

I klassen for beste soloplate var de tre hardingfeledamene Synnøve S. Bjørset, Åse Teigland og Anne Hytta som gikk av med seieren for sin utgivelse Soli, utgitt på plateselskapet ta:lik. Dette er andre gang Anne Hytta vinner Folkelarmprisen. Hun vant også i 2006 for albumet dag, kveld, natt.

I åpen klasse gikk den Karl Seglem av med seieren for sitt kritikerroste album Ossicles som er gitt ut på hans eget selskap NORCD. Dette er første gang Karl Seglem mottar en Folkelarmpris.

P.A. Røstads Orkester vant også Folkelarm-pris for første gang med sin utgivelse Fjellfiolen. Også denne er utgitt på eget selskap.

I klassen for dokumentasjon tok plateselskapet ta:lik sin andre pris for kvelden med dvd-utgivelsen Opptak frå fjernsynsarkivet, som er den siste utgivelsen i serien Norsk Folkemusikk. Utgivelsen er gitt ut i samarbeid med NRK.

Juryen for årets Folkelarmpris bestod av Nicholas Møllerhaug, Sølvi Lien, Mats Johansson, Marit Hætta Øverli og Berit Opheim Versto

