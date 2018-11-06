AktueltBransjen

Nå kan arrangører få støtte til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Publisert
06.11.2018
Skrevet av
- Red.

NKA utlyser tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Norske konsertarrangører (NKA) melder på sine nettsider at de igjen støtter konsertarrangører som vil bedre tilgjengeligheten på sine kulturarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonen oppfordrer alle medlemmer til å søke om inntil 30 000 kroner.

Dette er andre gang NKA lyser ut en søknadsbasert ordning for medlemmer. Støtten vil hovedsakelig gis til forbedringer innenfor de innsatsområdene som beskrives i Tilgjengelighetshåndboka:

Informasjon
Billettbestilling
Trinnfri adgang
HC toaletter
Teleslynge / tolketjeneste
Skilting
Sikkerhet

Tone Østerdal Foto: Camilla Engum Paulsen (Foto: Camilla Engum Paulsen)

Prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse, samt å bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. Prosjektet er finansiert av Bufdir gjennom støtteordningen «Tilskudd til arbeid med universell utforming».

Les også: Kulturtilbud som er tilgjengelig for alle

– Flere arrangører har allerede bedret tilgjengeligheten på sine arrangement og vi ser at det ofte ikke er så store justeringer som skal til for å tilrettelegge for helt nye målgrupper. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke på ordningen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal til nettsiden.

Søknadsfrist: 22. november 2018. Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført innen 12. desember 2018.

Mer om kriterier og søkndasutforming her.

Norske KonsertarrangørerstøtteTilgjengelighet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ørjan Brevik ble løftet opp på scenen fra rullestolen og fikk rocke med Valentourettes under Steinkjerfestivalen i juni. Festivalen jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre sitt arrangement.

Kulturtilbud som er tilgjengelig for alle

Men hvordan får vi det slik, spør Norske Konsertarrangører

Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt

Telemarksforsking skal utrede norske konsertarrangører

Utredningen gjøres på oppdrag fra Kulturrådet.

Honningbarna i Kulturkirken Jakob under by:Larm 2017 Foto: Michael Schult Ulriksen / by:Larm

Norsk klubbstøtte på bunn i Europa

Norske spillesteder ligger i bunnsjiktet i Europa når det gjelder støtte til helårs konsertvirksomhet, i følge en undersøkelse av økonomien...

Torbjørn Heitmann Valum (NKA) Cecilie Torp Holte (Circle Management & NEMAA) Stine Mari Røverdatter (MONO), Willy Martinsen (TONO) og moderator Kjersti Vikør (Kulturmeglerne)

Tar TONO livet av små klubber?

Balladepodden kommenterer heftig paneldebatt mellom rettighetsorganisasjonen og Norske konsertarrangører på by:Larm.

Tilgjengelighetsmerket

Norske konsertarrangører lanserer Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører

Merket skal gjøre det enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.

Benedicte Maurseth, Håkon Stene, Jasser Haj Youssef og Mats Eilertsen

Benedicte Maurseth med tingingsverk til Hardanger Musikkfest

– Eg vil lenger opp. For meg er Hardanger fjellet.

Emilielidsheim2 scaled d7df260650

Fant sin stemme på Zanzibar

Emilie Lidsheim skulle egentlig bli klassisk fiolinist, og ferdig med det. Så reiste hun til Zanzibar, og musikken tok en...

Utsnitt av albumet «Jol i Vinje» frå 1978, med Vinje Songlag, Ellen Nordstoga og Sondre Bratland

The secret christmas chord

Kva er det som gjer julemusikk til julemusikk? Og kvifor er noko musikk “julete” utan at det i utgangspunktet er...