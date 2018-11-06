Nå kan arrangører få støtte til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NKA utlyser tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Norske konsertarrangører (NKA) melder på sine nettsider at de igjen støtter konsertarrangører som vil bedre tilgjengeligheten på sine kulturarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonen oppfordrer alle medlemmer til å søke om inntil 30 000 kroner.

Dette er andre gang NKA lyser ut en søknadsbasert ordning for medlemmer. Støtten vil hovedsakelig gis til forbedringer innenfor de innsatsområdene som beskrives i Tilgjengelighetshåndboka:

Informasjon

Billettbestilling

Trinnfri adgang

HC toaletter

Teleslynge / tolketjeneste

Skilting

Sikkerhet

Prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse, samt å bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver. Prosjektet er finansiert av Bufdir gjennom støtteordningen «Tilskudd til arbeid med universell utforming».

– Flere arrangører har allerede bedret tilgjengeligheten på sine arrangement og vi ser at det ofte ikke er så store justeringer som skal til for å tilrettelegge for helt nye målgrupper. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke på ordningen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal til nettsiden.

Søknadsfrist: 22. november 2018. Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført innen 12. desember 2018.

Mer om kriterier og søkndasutforming her.