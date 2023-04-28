Ballade video: Ingenting er over

Nye videoer fra Ingrid Olava, Birds Are Better, Eie, Bellman, Anna Of The North, Aden Foyer, BigBang, Eirik Sognnes, Lekende Lett, The Real Jobs, Trueandtrue og Torgeir Vassvik.

Siden Ballade video ikke publiserte i påsken, dannet det seg raskt en liten kork av videoer vi hadde lyst til å vise. Det er et luksusproblem som vi setter pris på, fordi det viser at det er stor produksjon innen feltet – fra det nokså hjemmesnekrede til det forseggjorte. Begge deler kan som kjent fungere godt.

Derfor har vi også denne uken hele tolv videoer, inkludert fire premierer. Vi har med både debutanter og mer godt etablerte musikere, inkludert comeback-utgivelser fra artister som har vært med oss en stund.

Kort sagt: God fornøyelse!

INGRID OLAVA: Ingenting er over

Premiere!

15 år etter platedebuten vender Ingrid Olava tilbake med «Livets EP (eller sanger om folk som kommer og går)». Den beskrives på forhånd som «en knyttneve i magen – og en god klem samtidig».

Ingrid Olava er fra Lillehammer, og er sanger, pianist og låtskriver. Hun vakte positiv oppsikt med debutalbumet Juliet’s Wishes i 2008, som inneholdt hiten «Only Just Begun». The Guest sørget for Spellemannprisen 2010 i klassen for Beste kvinnelige artist. Fra 2014 har Ingrid Olava også gitt ut sanger på norsk, og har ellers vært skuespiller i flere norske filmer.

1. september kommer det et helt nytt album, som er det første nye materialet fra henne. Alt nå slippes låtene «Ingenting er over» og «826», som vil åpne og avslutte albumet som kommer 1. september.

– Å skrive på norsk har bragt meg tettere på min egen kjerne, og jeg opplever dette som de mest direkte og personlige sangene jeg noen gang har skrevet, sier Ingrid Olava. – De siste årene har vært livsomveltende på mange nivåer, jeg har både mistet min mor og fått to barn. Å skrive om store ting er vanskelig, men viktig. Jeg håper at jeg gjennom å bruke dypt personlige erfaringer har berørt viktige aspekter ved å være menneske som flere vil kunne kjenne seg igjen i.

– For meg var det også særlig viktig å tørre og prøve å skrive en sang om det å få barn, rett og slett fordi jeg ikke synes det finnes nok popmusikk som bærer i seg perspektivet til en mamma, avslutter hun.

NRK viser også et program om Ingrid Olava i kveld. Dette er en del av serien NRK-scenen, der norske musikere fremfører minikonserter på steder som betyr noe for dem. Videoen til «Ingenting er over» er ved Arild Østin Ommundsen.

BIRDS ARE BETTER: Seven In The Morning

Dette er en ordentlig fin sang, der Stian Fjelldal, aka Birds Are Better, kanaliserer sin indre Paul Simon. Vi har også tidligere presentert denne artisten fra Lyngdal i Agder. Han albumdebuterte med En altfor vakker park i 2011, og gir i dag ut musikken sin på egen hånd.

Som Bellman veksler Fjelldal nå mellom å synge på engelsk og norsk. De engelske utgivelsene kommer ut under navnet Birds Are Better.

– «Seven In The Morning» er en veldig personlig låt som handler om noe av det vanskeligste man blir tvunget til å gjøre i dette vidunderlige livet – ta endelig farvel med noen man har mistet. Men den handler også om håp og om troen på at det er mulig å møtes igjen.

– Dette er fjerde og siste single før albumdebuten med mitt nye prosjekt, Birds Are Better. 19. mai slipper jeg The Island – Part One, sier Stian Fjelldal.

– Som tittelen antyder er dette første halvdel av et dobbeltalbum som jeg har jobba med de siste tre årene sammen med min fantastiske produsent Håkon Gebhardt.

Som vanlig står Stian Fjelldal også for videoen.

EIE: Bones

Premiere!

I starten av mars slapp Emilie Eie fra Stavanger debut-EP-en «Worst That Can Be». Da viste Ballade video videoen til låten «Love Her». I dag har vi gleden av å presentere en helt ny video, denne gangen til sangen «Bones».

De fire låtene på EP-en ble skrevet og spilt inn i Komet lydstudio i Stavanger sammen med tekniker Espen Eidem. Eie synger og spiller alle instrumenter, med innslag av el-gitar spilt av Harald Harestad (Kåte Klør) og koring av Herman Von Opdorp (Flying Furs, Shffle).

– «Bones» er tredje spor på «Worst That Can Be». Visuelt skiller videoen seg fra «Love Her» ved å begrense seg til ett enkelt, mørkt rom og med større fokus på kostymering og sterke fargekontraster, forteller hun.

Bortsett fra støygitaren til Harestad spiller Eie alle instrumenter her selv, inkludert theremin. Hun har ellers sagt at debuten «beskriver destruktive relasjoner og ukritisk idolisering av autoriteter», fortrinnsvis gjennom «melankolske melodier, vrengt vokal og et rått og ærlig utrykk».

Videoen til fine og fengende «Bones» er filmet og klippet av Sarah Margrethe Hestness, mens Ava Noori har stått for sminken. I tillegg til å gi ut musikk som Eie er Stavangermusikeren også med i prosjekter som VALP, Vok Ens og Kåte Klør.

BELLMAN: Hurricane

Premiere!

Den norske artisten Bellman, aka Arne-Johan Rauan, slipper en ny single i dag, 28. april. Han er en sanger, gitarist og låtskriver fra Larvik, som også har gjort suksess utenfor Norges grenser. Blant hans mest kjente enkeltlåter er «Spaceship, Move Slow!», «Celestine», og «Just Like A Dream».

Den nye låten heter «Hurricane» og beskrives som en låt som til tider «nikker og napper ørlite grann i trådene fra håndkleet som Joakim Berg sitt sagnomsuste band kastet for 7 år siden». Da snakker vi altså om det svenske flaggskipet Kent.

– På denne låten er jeg tilbake til engelsk tekst, noe som ikke er mer dramatisk enn at jeg synes låta kledde det, sier Bellman til Ballade video. – Samtidig synes jeg at resultatet av videoen har blitt en liten fest for øye og sjel.

– Videoen til «Hurricane» tar deg tilbake til St. Petersburg på 1800-tallet, og gir deg et innblikk i hvordan en fest hos overklassen kunne sett ut på den tiden. De visuelle elementene er av Dasha Nikitina og Pavel Lukyanov fra Russland, i samarbeid med mitt eget selskap AJR Music.

ANNA OF THE NORTH: Swirl

– «Swirl» er en låt om å tilbringe for mye tid i sitt eget selskap. Men det å lage denne videoen i Claymation fikk meg virkelig til å tenke på andre ting enn hvor ensomt livet kan være.

«Swirl» er å finne på den nye de luxe-utgaven av albumet Crazy Life, som opprinnelig kom ut i november 2022 på Honeymoon Records. Den nye versjonen, der «Swirl» er ett av tre nye spor, slippes i dag av Elektra Records.

Anna of the North, aka Anna Lotterud fra Gjøvik, debuterte med singelen ”Sway” i 2014, og ble to år senere nominert til P3 Gull i klassen for Årets nykommer. Hun har senere gitt ut albumene Lovers (2017), Dream Girl (2019) og Crazy Life (2022). Hun har også medvirket på plate med størrelser som Tyler, The Creator og Frank Ocean.

– Du lærer deg å bli bedre med tiden, sa hun nylig I et intervju med Relevant Magazine. – Det er også sunt å få litt avstand til tingene. Jeg ville at Crazy Life skulle blande sammen det beste fra de to første albumene.

Anna of the North gjorde nylig ferdig en ti konserters turné i USA og Canada, der hun har spilt i byer som New York, Los Angeles, Washington, Montreal og Toronto.

ADEN FOYER: Other Side Of The Moon

Aden Foyer slapp «Other Side of the Moon» 14. april. Den beskriver han selv slik:

– Det er en kjærlighetslåt, men samtidig ikke helt. Den handler om en intens kjærlighetsforelskelse – som dog kan bikke over i noe annet. Den er en honnør til sounden fra 60-tallet, med en sving og en good feel som jeg savner fra den epoken.

Under pandemien skrinla Aden Foyer sitt forrige artistprosjekt og flyttet ut på en hytte i skogen, der han ble i to år. I fjor høst slapp han låten «The Ballet Girl», som har blitt strømmet mer enn 26 millioner ganger. Den inntok dessuten førsteplassen på de norske hitlistene.

Foyer står også bak en egen video-serie på YouTube, der han kommuniserer direkte med seerne. Flere av disse har mer enn en million visninger, mens «The Ballet Girl» nærmer seg 2,5 millioner. Han har også fått kontrakt med Columbia Records, og ble fløyet inn til New York av selskapets CEO, Ron Perry.

«Other Side Of The Moon» ble i likhet med «The Ballett Girl» til da Asker-artisten flyttet ut på en hytte i marka. Den er den andre singelen fra en kommende EP, som slippes i sin helhet i slutten av juni.

BIGBANG: Another Kind Of Lonely

«Another Kind of Lonely» er den fjerde singelen fra det nye albumet til BigBang, som slippes i dag. Det er også åpningssporet på utgivelsen, som har fått tittelen Le Californie.

Dette er bandets ellevte studioalbum, snart 30 år etter oppstarten med Waxed i 1995. Og deres første siden Glory Chord og soundtrack-platen Play Louder, begge utgitt i 2019. Fremdeles er det Øystein Greni som er i sentrum av begivenhetene, som sanger, gitarist og låtskriver.

– Nok Levi’s jeans, for mange vinylplater og litt lite pålegg, sier han om barndommen, som ivrig skater og sønn av Undertakers Circus-frontmannen Tor Greni. – Jeg ble hjernevasket av musikken, filmene og skateblader. Vinylplatene byttet fatter’n til seg mot 501.

På Le Californie har Øystein Greni igjen med seg Olaf Olsen på trommer og Nikolai Hængsle på bass og keyboards, som han ofte også har jobbet med før. Albumet kommer ut på Petroleum Records.

Videoen til «Another Kind of Lonely» er passende nok filmet og klippet av Lasse Gretland i California, der Greni lenge har holdt hus.

EIRIK SOGNNES: Baby Baby

– I mai gir jeg ut Norges skeiveste norske rockealbum noensinne.

Det sier Eirik Sognnes, som i forkant av albumet har sluppet videoen til «Baby Baby» – en historie om to gutter i en norsk skolegård som kjemper en kamp om å akseptere seg selv og bli akseptert av andre.

– Sommeren 2022 ble vi rammet av terror. Jeg var selv på London pub denne kvelden. Jeg som hadde levd ti år som åpen homo på en bølge av optimisme og fremtidstro fikk mye å tenke på. Jeg følte jeg hadde vert en “gratispassasjer” i frihetskampen så langt, så jeg spurte meg selv: “Hva kan du bidra med i kampen?”

– Mitt svar ble å gå hjem og skrive et skeivt norsk frigjøringsrockealbum som eksplisitt tar opp i seg skeiv kjærlighet mellom gutter, begjær, ensomhet, sårbarhet, dans og moro! Representasjon er svært viktig i en likestillingskamp.

– Skeiv kjærlighet og seksualitet er svært underrepresentert i norsk musikk. Tittelen Nattas barn er inspirert av et intervju som vår kjære Kim Friele ga til NRK. Alle låtene på albumet tar for seg ulike tema og problemstillinger knyttet til det å leve et liv som skeiv i dag, og retter en kritisk pekefinger mot religionens rolle i dette.

Albumet Nattas barn kommer fredag 12. mai, samme dag som Eirik Sognnes spiller på Bygdepride i Volda. Selve slippfesten er lagt til Kulturhuset i Bergen, fredag 19. mai. Denne uken er han ute med enda en ny video, denne gang til låten «Ung igjen». Fra før av har det også kommet en video til «La regnet komma».

Filmen er laget av Rune Hopen, med Aron Kamber Lona Altinpinar og André Fresvik foran kamera.

LEKENDE LETT: Pushe på

Lekende Lett, aka Synne Sofi Bårdsdatter Bønes og Kristian Stockhaus, slapp albumet For alltid 14. april. Nå på fredag er duoen klar for å innta scenen på Blå i Oslo for å feire utgivelsen, samtidig som de slipper denne lekne videoen til låten «Pushe på».

– «Pushe På» er så catchy at den burde hatt advarsel på coveret. Venner som har fått høre låten én gang for over et år siden husker fortsatt refrenget. Låten er en umiddelbar triumf, en liten sensasjon, bra for å være av denne jord, av dette universet. Det er ingen vei utenom, heter det beskjedent.

Lekende Lett skal også på festivalturné på Vestlandet i sommer. For alltid er ute både digitalt og på vinyl. Videoen til «Pushe på» er filmet av Gabriel Nystad Muñoz, og er redigert av Synne Sofi Bårdsdatter Bønes. I følge Lekende Lett veksler tematikken mellom «livsbejaende motivasjon og ublu selvskryt».

– Refrenget vies rom til et fundamentalt menneskelig spørsmål. Hva skal man gjøre når man møter motgang av stor eller liten proporsjon? Svaret er selvfølgelig «Pushe på»!

Om låtens molekylære sammensetning heter det at den nok inneholder spor av Deee-lites «Groove Is In The Heart», House of Pain’s «Jump Around» og Junior Seniors «Move Your Feet», i tillegg til store doser house og noen dråper new jack swing.

– Om du føler deg litt sliten og sitter fast i driten, bare push på, push på.

THE REAL JOBS : This Playboy Signs It In Blood (live)

The Real Jobs er fra Bergen, og debuterer med singelen «This Playboy Signs It In Blood» på Apollon Records i hjembyen.

Slik beskriver de seg selv: – The Real Jobs play spirit punk. This is the sound of some bad fun being had. Like evil boyband music. Heavy synths and dark lyrics but played in a way that pops. Rock n roll for the head, heart & crotch. Know it, love it, live it.

Det ferske bandet har nylig gjort supportjobber for Sløtface i Bergen og Stavanger. De består av Bryn Bowen (vokal, tekster), Jonas Særsten (synth), William Jensen Mangerøy (gitar) og Eirik Marinius Sandvik (trommer, gitar).

«This Playboy Signs It In Blood» er produsert av Eirik Marinius Sandvik og Jonas Særsten. Sangen er mikset av Eirik Marinius Sandvik, og mastret av Jørgen Træen.

Videoen er fra Bergen Kjøtt, som ble omgjort til et kunst- og musikkhus i 2010. Det er Linn Heidi Stokkedal som har filmet The Real Jobs live, med bistand fra Eirik John Smith. Klipp og effekter står Andrew Hootsalack for.

TRUEANDTRUE: Forgiveness / Pleasure

Premiere!

Den ferske kvartetten Trueandtrue fra Oslo befinner seg i et indie/post hardcore-landskap. Den 5. mai slipper de sin andre single, «Forgiveness / Pleasure», som Ballade video her tilbyr en eksklusiv premiere på.

Bandet har alt fått ros på Disharmoni.no, og har også blitt spilt på Stjernepose på NRK P13. Selv sier de dette om utgivelsen:

– På «Forgiveness / Pleasure» får lytteren servert en energisk og ivrig gitar-basert instrumental som farges av en fortellerstemme som har latt seg overgi til ideen om det nihilistiske. Den rolige introen gir rom for håpløshet og noe mer emosjonelt, før sangen bærer inn i sin mer aggressive og melodiske hoveddel som drar lytteren fremover.

Trueandtrue spiller ellers på Oslo Indiefest lørdag 6. mai. Denne festivalen starter alt på fredagen, og byr på hele 24 artister og band over to dager. Arrangører er Kulturhuset og Skogen på Oslo Camping.

– Vi ga trommeslageren vår, August, et kamera og ba ham lage en video til «Forgiveness / Pleasure». Dette ble resultatet, sier bandet.

Trueandtrue består av Vincent Engebretsen (vokal, gitar), Simen Vinje (gitar), Nicolay Kjærnet (bass) og August Røse (trommer). Vi synes dette høres mer enn lovende ut.

TORGEIR VASSVIK: Easter Joik Báiki

– I årevis har jeg vandret rundt i Oslo og alltid blitt berørt av disse snublesteinene i våre gater, av historiene de forteller, det vanlige mennesker gjorde mot vanlige mennesker på vanlige steder, her og i mange andre byer.

Det sier Torgeir Vassvik, som i fjor ga ut albumet A Place Behind The Gardens Of The Houses. Han har selv filmet bildene av snublesteinene, som er minnesmerker over individuelle ofre for nazistenes holocaust i Det tredje rike. I Norge finnes det 756 slike snublesteiner, hvorav 452 i Oslo.

– Konsekvensene av menneskenes skyggesider må stadig belyses. Vi må aldri glemme at dette kunne skje, vi må skape bevissthet om at menneskets nattside eksisterer. Den finnes der som en del av alle menneskers potensial.

– Pogromer har siden middelalderen svært ofte startet i påskeuken. I følge bibelhistorien var det jødene som drepte Jesus, og det har igjen og igjen blitt benyttet som en unnskyldning for å begå de grusomste handlinger, sier Vassvik.

Du kan lese mer om snublesteinene, som ble initiert av den tyske kunstneren Gunter Demnig, på nettsiden snublestein.no. Vi anbefaler ellers denne ferske artikkelen om musikkdramaet om Ruth Maier, som var en av 532 jøder som ble tatt om bord i «Donau» den 26. november 1942 og ført fra Oslo til Auschwitz.

Dette er utgave nr. 184 av Ballade video.

