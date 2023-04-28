Uka i redaksjonens ører: Susanne og de hardtarbeidende musikkmødrene, vi feirer jazzdag og trekkspell

Ballades kjerneredaksjon har samlet litt om uka som har gått og uka som kommer, det har vært paneldebatter og plateslipp om foreldrerollen i musikk, og både jazz og trekkspill får sin egen dag.

UKE 17 I NORSK MUSIKK. Det skjer så mye i norsk musikk om man regner alle tenkelige sjangre, at ei ukentlig oppsummering aldri kan gi noe eksakt tverrsnitt. Her er kjerneredaksjonens observasjoner og noe som engasjerer i rytmer og rammer:

Heia mødrene: I ukas dybdeintervju med plateaktuelle Susanne Sundfør møter vi en musikkskaper og artist som har endret retning. Fra overlevelse i en verden som er dømt – til å feire styrke og det vakre. Les om behovet for nåde og det å være sart i offentligheten – men i opptakten til plata og intervjuet har musikkskaperen/artisten også snakka om hva det gjør med musikken å se på barnet sitt.

Slik er det formulert av henne/plateselskapet: Plata er et kjærlighetsbrev til sin unge datter – et brev til et dyrebart nytt liv på vei inn i en ustabil verden. I tittelsporet, som er basert på et frodig, drivende pianoarrangement og hudkilende saksofoner, formidler Susanne sin visdom til datteren, og oppfordrer henne til å ta ordene med seg gjennom livet. Sundførs famile er også å se i musikkvideoen til «Alyosha», slik vi skriver om i intervjuet vi publiserte i går (og vist i forrige ukes Ballade video).

– Aldri vært så engstelig, aldri vært så lykkelig …

Og skal vi tro dagens slipp fra artist og låtskriver Ingrid Olava, når hun er tilbake med utgivelse etter noen småbarnsår, ser det ut som flere kjemper fram det å skrive fra mammaperspektivet. Ingrid Olava beskriver hvordan hun vil bruke dypt personlige, gjenkjennelige, erfaringer:

– For meg var det særlig viktig å tørre og prøve å skrive en sang om det å få barn, rett og slett fordi jeg ikke synes det finnes nok popmusikk som bærer i seg perspektivet til en mamma. Redaksjonen er mammatung, og heier egentlig på at dette bare vil prege musikksamtalene i større og større grad. For spesielt interesserte: Artist Thea & The Wild aka Thea Glenton Raknes’ podkast om foreldre i musikk berører en rekke sider ved nybakte foreldre i (turné)musikken. Ser vi en større, både politisk og mellommenneskelig, oppmerksomhet om familielivet, barn og et helt liv i musikken nå? Hør Baby i monitor her. Gjester i podkasten er Kaja Gunnufsen, Jonas Alaska, Hanne Hukkelberg, og flere musikere.

Sånn reint praktisk sender vi uansett en tanke til aller turnerende foreldre foran festivalsesongen.

– Jeg skjønner at mange ikke orker. Men jeg ønsker å gjøre dette fordi jeg mener det er viktig, og fordi jeg ønsker å brøyte vei, vise andre at det er mulig. Det sier musiker Oddrun Lilja. Vossa Jazz ligger tidlig i kalenderen, og Trude Storheim, festivalsjef i VossaJazz, sa under paneldebatten Fra sidelinja – mangfold og likestilling i praksis at hun ser flere turnerende foreldre nå (i regi av Norsk jazzforum i Skien nylig). Hun telte fire småbarnsfamilier på Voss rett før påsken, mot «en og annen» tidligere år.

– Det er en antatt sannhet at man må velge mellom karriere og familie, sa gitarist og komponist Oddrun Lilja, som selv hadde med seg babyen på 5,5 måneder, både til Vossa Jazz der hun hadde årets Tingingsverk, og til Skien.

Hvilke utfordringer møter musikeren? Hvilke møter arrangøren? Hvem skal betale reise-, diett- og boutgiftene til barnevakt, hvem skal sørge for at det er barnesete i leiebilen, hvordan sikrer vi ekstra tid på lydsjekk for å kunne ta ammepause, kan vi legge til rette for mingling, jamming og sosialisering også før nattestid?

– Det koker ofte ned til økonomi, sa Oddrun Lilja.

Vi heier på fedrene også: André Ishak, nå fagansvarlig i Kreativt Forum og tidligere en musikkarbeider, var også i debattpanelet: – Det er egentlig helt utrolig at dette ikke har blitt et tema før nå, sa Ishak til Ballade.

– Det sier noe både om at den nye generasjonen musikere har mye til felles med den nye generasjonen arbeidstakere utenfor musikklivet, og at det er en bransje lagt på menns premisser med et konservativt – og hardt – syn på musikerliv og familieliv.

Og det er der den store strukturelle endringen i og for musikklivet vil skje på sikt: Generasjonsskifte, mentalitetsskifte, holdningsskifte. Og så må den praktiske siden av saken komme på bordet og løses – pengene til å gjennomføre.

30. april er UNESCOS International Jazz Day, en dag for å hedre mangfold og kultur, og fremheve de positive verdiene jazz representerer, skriver FN på sine hjemmesider. Den Internasjonale Jazzdagen ble etablert av UNESCO i 2011, og ble avholdt første gang i Paris med jazzlegenden Herbie Hancock i spissen. 83-åringen er fortsatt ambassadør og øverste beskytter for arrangement som skjer over hele kloden i anledning dagen. Vi i Ballade har ikke oversikt over klodens jazzarrangementer søndag, ei heller dette lille landets, men vi anbefaler å kikke på helgemenyen hos din lokale jazzkonsertarrangør og bli med på feiring.

Det er ikke bare jazzen som har en egen verdensdag. Det har nemlig også trekkspillet. World Accordion Day markeres 6. mai, og Riksscenen i Oslo og deres vidunderlige trekkspillkonsept Endelig belg feirer stort fredag 5. mai og langt inn i natta til trekkspillets magiske dag: Det transatlantiske, prisvinnende bandet Ayom spiller – til dans som til hjertet – før trekkspill-DJene Kent Horne og Karoline Asskildt tar over og lager klubb med både plater og levende trekkspillmusikk, trivsel og frodig stemning, som de sier. Les mer om den internasjonale trekkspilldagen og sjekk ut vår trekkspillkavalkade fra markeringen i fjor!

Fredag 5. mai arrangerer organisasjonen Klassisk paneldebatten Kulturkritikkens rolle i dagens mediebilde på Arena Klassisk, den klassiske musikkbransjens møteplass. Debattpanelet består av Hilde Halvorsrød (scenekunst.no), Eystein Sandvik (kritiker i NRK), Maren Ørstavik (frilanskritiker, forfatter) og Ballade-redaktør Guro Kleveland. Nok en gang skal kultur- og musikkritikkens rolle diskuteres, og med et par år med spissede spalter i norske nettaviser samt nye programmer og satsinger i NRK: Kan vi håpe at debatten kommer seg litt videre? Vi vil gjerne diskutere hvordan kritikken beriker publikums liv. Og se forslag til nye formater!

Og apropos kritikk og andre ytringer: Denne uka ble programmet til kulturlivets Arendalsuke, Kulturytring Drammen, lansert. Debattarenaen, møteplassen og festivalen Kulturytring arrangeres for andre gang (første gang i 2021, under tunge pandemirestriksjoner), og Drammen kan nok vente seg et enormt inntog av kunst-, kultur- og politikkarbeidere i juni. Ballade er selv arrangør av en debatt om ytringer under den kulturpolitiske debattfestivalen. Ballade-redaktøren skal også lede debatten «Morgendagens kritiske offentlighet» i regi av Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallmenningen, om tidsskrift og kritikk og hvilke kultur- og mediepolitiske grep som kan iverksettes for å sikre en levende kritisk offentlighet.

Vi lytter til: Fredag kom altså blómi av Susanne Sundfør ut, sist fredag kom folkemusiker Øyonn Groven Myhren ut med Haugtussa – forteljing i songar, som er Garborgs diktfortelling i kvedardrakt, skånsomt men sterkt orkestrert med folkemusikkinstrument, melodisk slagverk og perkusjon. Rockebandet El Caco er tilbake etter sju års platestille med solide Uncelebration, Einar Fadnes gir ut The Waiting Game, og rapperen Jonas V er ute med resultatet av tre år på album, hvori en del pandemitid dér også. Vi anmelder sistnevnte. I skrivende stund skulle Ingrid Olavas «Ingenting Er Over» og «826» vært ute på alle plattformer, som bryter stilla – men vi venter spent på om de kommer igjennom ett eller annet på Spotify (ute på Tidal fredag morgen. Oppdatert: sangene er nå ute på Spotfiy også).

Vi lar oss dessuten rive med av soul/R&B-komet Marie Noreger og det norsk-tunisiske soulhåpet Nedjas låt, «A Little Shy» – en ublyg og meget dansbar låt i 90-talls minimalistisk house-stil. En leken fryd for ørene, produsert av Kim Ofstad (ja, han fra d’Sound). Anmelder George Ofori har noen ideer om hvem som bør remikse dere, Marie og Nedja! Bare å maile (også tips om hva vi bør knagge på her i fredagsspalten): post /at/ ballade . no