Støvsuget dette selskapet virkelig hele Spotify-katalogen uten å spørre noen om lov?

Et unikt eierskap – NFT-eierskap – av alle låter i hele verden? Det høres for godt ut til å være sant. Det var det.

Forrige uke påsto en amerikansk nettside at de tilbød unike versjoner av sanger som såkalte NFTs. NFT, Non Fungible Tokens, er den nye snakkisen i digitalkunst, som ved hjelp av teknologi som også brukes av kryptovaluta, kan tilby tekniske garantier for at et digitalt objekt er det eneste ene av noe. Eventuelt én av et gitt nummer av kunst, på samme måte som fysiske kunstverk kan nummereres. Eksklusiviteten øker verdien.

Det merkelige var at den amerikanske sida, Hitpiece, hadde tatt sanger fra en rekke artister som sier på Facebook, og uttaler i musikkmagasinet Rolling Stone, at de aldri ga dem tillatelse til å selge låtene – hverken med tilgang til å lytte, eller som såkalte NFTer.

Det enda mer merkelige – eller morsommere! – er at den norske artisten Center of the Universe hadde laget en låt som tematiserer NFTer. Med tittelen «NFT». Og denne låta, sammen med en drøss internasjonale sanger, havnet på Hitpiece. Hvordan? Angivelig skal Hitpiece ha trålet Spotify og laget en slags presentasjon av dem og lagt dem i ei lang tilbudsliste.

– Hvordan oppdaga du at Hitpiece hadde tatt låta di, Jørgen?

– Jeg la merke til at det var mye forvirring på Twitter blant artister og produsenter om hva denne siden egentlig var for noe,

siden jeg akkurat har gitt ut en låt om – og som NFT – sjekka jeg om den var der og det var den! Dette var sent på kvelden og jeg tenkte at «i morgen skal jeg kjøpe en pirat-NFT av min egen låt bare på bøll», men når jeg kom meg på dataen dagen etter var hele siden tatt ned, med et utrolig newspeak-svar på å ha fått flengende kritikk av hærskarer av artister og labels: «We started the conversation and we’re listening»

Denne halv-ydmyke uttalelsen ligger der fortsatt: Hitpiece.com.

– Det interessante her er at de egentlig ikke har tatt selve låta, men bare coveret, samt lagt opp til at man kan kjøpe eller by på NFT-varianter av alle låter i hele verden, skriver Jørgen «Sissyfus» Skjulstad, som lager låter under navnet Center of the Universe.

– Det virker som de har laget et skript som støvsuger hele Spotify-katalogen uten å egentlig spørre noen(!). Dette er uansett helt ulovlig siden de egentlig måtte ha hatt samtykke fra hver enkelt artist. Det er konklusjonen hans etter å ha snakka med og lest reaksjonene til andre artister på nettet.

Hitpiece har ikke besvart noen av beskyldningene – men har publisert en tweet om at de «betaler artister når deres verk blir solgt online». Ballade.no lurer blant annet på hvordan de kunne framstille det som NFTer. Skjulstad utdyper:

– Selve NFT’en er bare en «Token» som er «non fungible» altså ikke kan gjøres om til andre tokens (derav forkortelsen). Det vil si at den er som en kryptovaluta det bare finnes en av, og hvor informasjonen ligger på en blokkjede. Dette er ikke selve kunstverket eller låta, NFT’en inneholder bare en link til en lyd, bildefil eller video og denne filen er heller ikke kryptert! Det er litt som å betale for å ha navnet sitt på en gjesteliste, eller få en kvittering. Det interessante er jo hva som skjer med de (dyre) NFT’ene hvis fila som linkes til blir borte eller forandret?

– Det hele er jo veldig paradoksalt!

– Ja, men det er ikke så mye mer abstrakt en for eksempel digitale penger eller digitalt eierskap av programmer som vi jo forholder oss til daglig. Jeg synes det er et morsomt fenomen å lage en låt om, siden det har gått fra noe relativt obskurt – jeg har fulgt med i bakøyet siden 2014 – som brukes til å selge digital kunst til å bli noe mange snakker om. Det har skjedd mye siden det hele startet i 2014, mener han, og viser til denne artikkelen der det oppsummeres med at NFT ble funnet opp i forsøk på å beskytte kunstnerne, men tech-opportunister har slått til igjen.

Hvem står bak det de fleste kaller svindelforsøk – og er det overhodet noe i modellen deres? Brooklyn Vegan skriver dette om to bakmenn:

Den amerikanske rapperen MC Serch skal være en av to eiere. Han har bedt kritikere sende ham direktemeldinger og ta det der. Rory Felton senior har jobba i flere musikkselskap (The Militia Group/Sony Music, A2IM, med flere) og skal være en grunnlegger, og i en podkast som nå er fjerna hos Business Builders, skal han ha sagt at han bygget HitPiece på strømmeplattformen Spotifys programmeringsgrensesnitt, og dermed hele katalogen deres. Dette har Ballade.no ikke fått bekrefta fra andre kilder – men Rolling Stone skriver det samme. Om de rett og slett bare har stjålet låtbildene og ville la publikum bygge egne lister i sitt eget grensesnitt er det ingen vi har vært i kontakt med som helt veit.

De siste par dagene har ei ny side lista låta til Center of the Univers, men denne gang ser det ut som om de først og fremst presenterer seg som en strømmeplattform. Streamer.fm har imidlertid, innen Ballade.no sjekket saken, slengt opp sin egen «under konstruksjon»-front:

– Strømmedelen der er scam, og dro det samme trikset som Hitpiece bare at de tok det fra Youtube. Resten av siden virker hakket mere seriøs uten at folk er noe mer imponert av den grunn.

Når kunsten imiterer livet som imiterer svindelen … eller var det omvendt? Tross to nylige svindelforsøk som artister – og redaksjoner verden over – klør seg i hodet over, er ikke Skjulstad mest opptatt av de potensielle skadene. Men at NFT er et veldig spennende område å følge:

– Akkurat Hitpiece er nok en scam eller et PR-stunt, men det finnes også plattformer som er mer seriøse som for eksempel Audius, hvor jeg har musikk selv. De er i startfasen, men her er ideen at man kan bruke blokkjede til å etter hvert gi en bedre fordeling av royalties og mer til artistene enn for eksempel Spotify. Det ville jo vært fullt mulig også uten, men hvis det fungerer så kan det jo også være positivt.

Ballade.no har mailet Hitpiece og spurt om de vil kommentere beskyldningene om svindel. Selvsagt publiserer vi svaret deres. Om det kommer et.

