Rekordstor søkermengde

Folkemusikkfestivalen arrangeres denne helgen, etter rekordstor interesse fra band og artister.

Folkelarm, et bransjetreff som skal markedsføre folkemusikkartister for den norske og internasjonale folke- og verdensmusikkbransjen, har vært arrangert årlig i Oslo siden 2005. I år var det rekordmange band og artister som ønsket å være med på festivalens showcase-program.

— Vi fikk inn over 170 søknader, det er mye høyere enn noen gang tidligere. 18 av disse har kommet med på programmet, sier Trond Stenseth Moe, prosjektleder for Folkelarm.

Programmet for disse konsertene kan sees på Folkelarms egne sider.

Åpner med prisutdeling

Folkelarm har også et eget seminarprogram, der 150 delegater og 50 artister kan delta i debatter. Seminarprogrammet kan sees her.

Festivalen åpner torsdag kveld, med utedeling av Folkelarm-prisene og konsert med Kim André Rysstad.