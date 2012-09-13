Folkelarmnominasjonene er klare

Spellemannprisvinner Ragnhild Furebotten er blant de nominerte.

Nominasjonene til Folkelarmprisen 2012 er klare. Prisene for de beste folkemusikkutgivelsene deles ut den 21. september på Schøtstuene i Bergen. Her vil også Årets folkemusiker 2012 kåres.

Prisen har blitt delt ut hvert år siden 2005. Årets jury besto av Olemic Thommessen (juryleder), Elle Marja Eira, Ragnhild Knudsen, Brynjar Bjerkem og Annlaug Børsheim.

Solo:

Jon Anders Halvorsen – Komme no heim (Etnisk Musikklubb)

Ottar Kåsa – Ottar Kåsa (Ta:lik)

Sigurd Brokke – Munnharpe (Etnisk Musikklubb)

Bjørset/Eikås/ Svidal/ Apneseth – Jølster 2012 (Ta:lik)

Tradisjonelt samspill:

Olav Luksengård Mjelva /Ole Jørgen Tamnes – Gi mi pols! (Ta:lik)

Arne Anderdal – Godsruta – sjeldne låtter frå Hallingdal (Etnisk Musikklubb)

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Tritulen – Tritulen (Etnisk Musikklubb)

Einar Olav Larsen Trio – Lysblåin (Etnisk Musikklubb)

Åpen klasse:

Juusk (Inga Juuso/Harald Skullerud) – Juusk (Ta:lik)

Benedicte Maurseth – Anima (Grappa)

The Nordic Fiddlers Block – The Nordic Fiddlers Block (Etnisk Musikklubb)

Ragnhild Furebotten – Never on a Sunday (Ta:lik)

Skaidi/Inga Juuso & Steinar Raknes Headland – Skáidegeahci (DAT)

Dokumentasjon:

Olav Snortheim –Langeleik (Ta:lik)

Gutta på Skauen – Illegale sanger (Krokskog)

Sturla Eide – Slåtter fra Meldal og Orkdal, vol 2 og 3 (Etnisk Musikklubb)

Div. artister – Lyst heile natta (Ta:lik)