Reinton overtar Folkelarm

Sigurd Reinton er ny prosjektleder for Nordens største folkemusikkpris.

Hvert år deles også Folkelarm-prisene ut til utøvere innen tradisjonsmusikken som har gjort seg spesielt positivt bemerket. Det er FolkOrg – organisjon for folkemusikk og folkedans som står bak arrangementet.

– Dette er en spennende stilling. Med evalueringsrapporten som ble laget i 2012 som grunnlag, og en gjeng med drivende dyktige og flotte folk rundt meg, så blir det en glede å gyve løs på Folkelarm 2013, sier Reinton til Folkemusikk.no.

Sigurd Reinton har vært involvert i kulturlivet i Oslo i godt over ti år, og har jobbet med alt fra Det Norske Teatret til Blå og Kulturslottet Soria Moria.

I tillegg til prosjektlederstillingen i Folkelarm jobber Sigurd som prosjektleder for foreningen Musikkbyen Oslo (en forening stiftet av arrangører i Oslo). Han er produsent for TEDx Oslo, og driver sitt eget produksjonsselskap.

Folkelarm har vært arrangert siden 2005. Det er det største bransjetreffet for tradisjonsmusikk i Norden, og finner sted i Oslo hver høst.