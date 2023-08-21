Mannen bak Mind over Midi og en enorm mengde elektronika er borte

Skaperen av ambiente snøfonner, vakker dub og en imponerende mengde musikk er død.

– Til alle som trenger ro og mentale snøfonner å hvile ørene i: Mind over MIDI lager enorme mengder deilig ambient. Det skrev Ballade.no om musikken som Helge Tømmervåg laget, i forbindelse med at mer av musikken hans ble digitalt tilgjengelig.

I forrige uke kom den triste nyheten om at Helge Tømmervåg har gått ut av tida. Vi skreiv i 2022 at han har gjort «lyden av norske skoger og snø internasjonal på over 50 utgivelser».

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor mange plater det dreier seg om. Også siden mange ble gitt ut på nytt av plateselskapet Beatservice – for å være tilgjengelige for publikum – samtidig som han produserte nytt. I dag ville man nok landet på over 60. Helge Tømmervåg var dessuten i ferd med å få ut enda mer da han døde.

– Etter jeg er ferdig med et prosjekt så hører jeg ikke mer på det, så det er litt ubehagelig til tider å høre på eldre materiale må jeg si. Jeg blir inspirert av natur, musikk og romfart, beskrev Tømmervåg selv til Ballade i fjor.

Siri Narverud Moen skrev om Mind over MIDI da han nettopp hadde gjort klar plata Thru på nytt. Hun starta med opplevelsen av å høre musikken hans på slutten av 90-tallet:

– Jeg hadde hørt Biosphere og blitt overbevist om at techno og ambient var tingen. Og fant mer av det, i det inderlige 1998-tempoet til Helge Tømmervåg. Ice Acoustik var hans andre album, illustrert av sylskarpe Lars Fiske og hadde en like fokusert lyd som den kjente tegneserieskaperens strek.

Drivet på denne plata kan ha påvirka seinere – og internasjonalt mer kjente – svenske The Field: Å høre på den var som å bli dytta av vinden over neste snøfonn, og den dytter deg igjen over neste snøfonn, og igjen over neste snøfonn, og neste …

Besnærende, med smått merkbare forskjeller fra bølge til bølge. Og var det slik det var sist du hørte denne låta? En innspilling kan da ikke endre seg fra gang til gang?!?

Mens «min» gjennombruddsplate med Mind over MIDI var av det tidvis raskere slaget, med et driv som nå og da er oppe og snuser på Underworld, skrur han det ned på mange seinere utgivelser. Vidar Hanssen i plateselskapet Beatservice trakk fram Habitatsom en blant flere favoritter: En skogshvilende sak han ga ut på nytt. «En bortgjemt diamant i katalogen», kaller Hanssen denne.

Beatservice ga ut Tømmervågs første plater, og kom altså tilbake til Mind over MIDI nå. For mange av utgivelsene var bare gitt ut på Helge Tømmervågs egen undergrunnslabel Berserk Fabrik. Tømmervåg beskrev det til meg i et epost-intervju:

– Jeg startet labelen for å i utgangspunktet gi ut håndlagde CDer i svært begrenset opplag. Dessverre så har fraktpriser, toll og avgifter gjort det umulig å fortsette, så nå er det kun nedlasting og strømming som gjelder.

Mind over MIDIs samlede produksjon er formidabel. Noen mener de har talt 60 plater, men kan det hende de teller noen dobbelt, siden flere av dem nå kommer ut på nytt? Jeg kommer til 55 album samt EPer som ligger ute på bandcampen hans. Det er ganske langt fra de mer drivende sporene på nevnte Ice Acoustik, som avstedkom en dubsingel med stjerna Tikiman i 2002, til spor basert på hjerneaktivitet, og nyere dvelende field recordings. Sjølsagt ga han også ut en mjuk, men iskald sak oppkalt etter dato-palindromet 22022022 i år …



Skogen av lenker til Helge Tømmervågs produksjon på nettet vokser her.

Etter at vi hadde presentert Mind over Midi slik, anbefalte Ballade elektronisk også det nyeste albumet hans Cloudscape, i april i år.

Tømmervågs familie og etterlatte ønsker oppmerksomhet hovedsaklig på musikken han skapte. Og som kommer til å fortsette å komme ut. Det får Ballade opplyst fra Beatservice. Redaksjonen sender varme tanker til de etterlatte – og takker Helge Tømmervåg for musikken.