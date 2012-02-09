Folkemusikk

Sammen i Førde

09.02.2012
- Red.

Førdefestivalen vil rette oppmerksomheten mot «sameksistens».

Temaet for årets Førdefestival, den 23. i rekken, blir «sameksistens«.

— Musikktradisjoner har oppstått som resultat av fredelige møte og sameksistens mellom menneske, av impulser både fra egne miljø og utenifra. Dette har skjedd til alle tider, og skjer også i dag; multikulturelle samfunn er ikke noe nytt. Mange musikktradisjoner og musikkuttrykk er et resultat av at ulike kulturer og folk møtes, sier festivalleder Hilde Bjørkum.

Publikum diskuteres

På Førdekonferansen, som arrangeres torsdag 5. juli, skal det handle om sammensetningen av publikum.

Er sammensetningen urokkelig? Er det bare utdanning og økonomi som avgjør om publikum kommer? Når vi nye grupper når kulturkonsumet øker? Kan vi bryte barrierer og ønske flere velkomne på de kulturelle arenaene? Blant deltakerne er Anne Enger, leder av Kulturutreidninga 2012, som skal formulere viktige utfordringer kulturpolitikken står overfor i åra som kommer.

–Fram til konferansen jakter vi på de gode historiene om publikumsutvikling. Har du et forslag til case-presentasjon, vil festivalen gjerne høre fra deg innen 1. mars, skriver festivalen i pressemeldingen.

Relaterte saker

Hilde Bjørkum på Førdefestivalen

Ingen grunn til vraking

INNLEGG: Me ser fordeler med samarbeidet i VRAK, skriver medlemmene av nettverket.

Hilde Bjørkum på Førdefestivalen

Forventninger – om hva?

Folkemusikkfeltet har hatt høye forventninger til knutepunktordningen, men det er foreløpig litt uklart akkurat hva de har forventet.

Susanne Rosenberg

Firkanta kulturpengar

Omleggingane i kulturlivet krev større satsingar på frilansarane, meiner den svenske folkesongaren Susanne Rosenberg.

Hilde Bjørkum

Festival utan skjegg

INNLEGG: Guttemusikk, skjegg og hornbriller – eller “Women’s world”?, spør Hilde Bjørkum, direktør for Førdefestivalen

Flere saker

CD coveret til albumet Heimbygda mi

Å gjere heimbygda stor i tanke og sinn

Ei trutna skrivebordsskuff i Eidsdal skjulte ein skatt. Ole Jørn Myklebust har tonesett dikta til Arne O. Storås (1908–2002), diktar...

Jostein Ryssevik skriver om globale trender på oppdrag fra norsk musikkbransje.

– Grunn til optimisme

Forsiktig optimisme og digitale utfordringer når Music Norway har bestilt ståa-rapport.

Tc logo

Konferanseprogrammet til Trondheim Calling er klart

Programmet byr på studioworkshop, seminarer, paneldebatter og en hel dag om låtskriving i samarbeid med NOPA.