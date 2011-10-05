Selvopptatte Sverige

Det har vist seg vanskelig for mange norske artister å slå igjennom i vårt naboland i øst. Ane Brun har klart det, og vet hva som skal til.

— Hard arbeid, og å være i tilstede, er oppskriften på suksess ifølge Brun.

Så enkelt. Og så vanskelig. Ingenting kommer gratis, det vet man jo. Men litt urettferdig virker det likevel når norske musikkforbrukere gjerne følger med på hva som skjer i Sverige, når det ikke er tilfelle den andre veien.

Artist, låtskriver og plateselskapsjef Brun har lagt stein på stein for å bygge sin karriere i Sverige. Og hun mener det ikke er noen snarveier til söta brors oppmerksomhet.

— Skal man slå igjennom i Sverige, som er et så stort og sterkt musikkland, må man jobbe og kjøre på live. Og det har jeg gjort. Masse. Det er et land som har mye bra musikk fra før, så man må jobbe mye for bli lagt merke til.

Hør Bruns seneste album i sin helhet her:

Men hvorfor er nordmenn så mye mer interessert i svensk musikk, enn de er i vår?

— Jeg tror delvis det er en kulturhistorisk ting. Slik jeg har forstått det har nordmenn hørt på svensk radio siden 50-tallet. Det var der man kunne høre ny og spennende musikk. Og vi har også sett mye svensk tv. I Norge har vi lært oss å oppsøke svensk musikk. I Sverige er det ikke slik. Norsk tv og radio finnes ikke tilgjengelig, og svenskene må aktivt oppsøke det selv om de er interessert. Med unntak av Skavlan.

Nummer én i begge land

Moldenseren bor i Stockholm i sitt tiende år, hvor hun har etablert sin artistkarriere i tillegg til å drive sitt eget plateselskap Balloon Ranger Recordings.

Da hennes sjette studioalbum «It All Starts with One» ble lansert i september debuterte den på førsteplass på albumlisten i både Norge og Sverige samtidig. En bragd ingen norske artister har klart før henne.

— I tillegg til at det kan være kulturelt og historisk betinget at vi hører mer på svenske artister enn omvendt så handler det også om at man rett og slett må være mer tilstede. Nå har jo jeg bodd i Sverige, så jeg har vært veeeldig tilstede, sier Brun.

Også hennes album «Changing of the Seasons» fra 2008 debuterte høyt i Sverige. Den gikk inn på albumlistas andreplass første uka.

«Norskan»

— Selv om jeg er norsk har jeg jo bygd opp karrieren her, så jeg blir ikke overrasket over at de vet hvem jeg er. Jeg har jobbet her i åtte år og spilt på store scener i flere år.

— Ser svenskene på deg som en svensk artist?

— Det er litt forskjellig faktisk. Når jeg er ute å spiller kan det ofte stå «SE» i parentes. Men i anmeldelser og slik er det alltid «norskan som bor i Sverige».

Siden hun driver sitt eget plateselskap, har hun også hatt mulighet til å prioritere og sette fokus på Sverige. Hun tror andre artister kan oppleve at selskapet de er på ikke vil prioritere å satse der fordi de har misslyktes tidligere.

Først Norden, så Europa

Brun er blitt et veletablert navn i hele Norden, og har ansett alle de nordiske landene som viktige markeder for henne. Ballade møter henne i Finland, dagen etter utsolgt turnéåpning i Helsinki.

— Norden er tilgjengelig og veldig naturlig å jobbe mot. Men nå turnerer jeg så mye i utlandet også utenfor Norden, at hele Europa er blitt like viktig. Det merker vi når vi nå booker turneer, og selger nesten like mange billetter over alt.

Kun én dato i Norge er bekreftet så langt.

— Det er en europaturné. Jeg rekker ikke gjøre flere konserter akkurat nå. Og jeg orker ikke reise i ukesvis, så jeg må begrense meg. Det blir tre uker i første omgang.

Og fortsettelse følger på nyåret.

Ane Brun spiller i Oslo på Sentrum Scene 6. oktober.