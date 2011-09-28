Honningbarna redigeres

Honningbarna slipper debutplata i Tyskland uten «Fri Palestina». Låten ble for sterk kost for tyskerne.

Tyske fans får én låt mindre enn de norske når debutalbumet «La alarmane gå» lanseres i Tyskland på den hendige datoen 11.11.11.

— Vi fikk beskjed av promoselskapet om at det var umulig å markedsføre plata i Tyskland hvis «Fri Palestina» skulle være med, forteller vokalist Edvard Valberg, som understreker at bandet syns dette er svært uheldig.

Låta, som er en favoritt blant mange Honningbarna-fans, har tekstlinjer som «Husk historien // Palestina har fått nok // Dere har ligget der i deres egen blodpøl // Men mynten har snudd, hvem er det nå som slår», og «Bur inne sionistan // For etnisk renskning, for heile invasjonen».

Hør låten her:

— Det var et sjokk, sier vokalist Edvard Valberg om beskjeden de fikk.

— Vi har virkelig vært nødt til å svelge en kamel for å få muligheten til å spre musikken vår i Tyskland, fortsetter han.

Valberg forklarer at bandet fikk beskjed om at ingen i den tyske musikkbransjen ville ta i et album med en slik låt.

— Helt idiotisk

— Det er naturlig at Tyskland, med sin historie, har et veldig sensitivt forhold til den slags. Men likevel syns vi det er helt idiotisk, sier manager Louis Holbrook.

— De er utrolig påpasselige med å ikke tråkke jødene på tærne her. Det er innlysende grunner til det. Men det er klart at dette er et inngrep i ytringsfriheten. Men jeg vil understreke at bandet ofrer dette ene budskapet for å få alle de andre viktige budskapene frem.

Tyske fans som vil høre låten vil uansett få tak i den via digitale kanaler, mener bandet, og legger til at de fortsatt kommer til å spille den live.

Ladet tema

Patrick Daniel i det berlinbaserte promo- og plateselskapet Snowwhite sier til Ballade at de anbefalte Honningbarna å fjerne låten fordi Palestina/Israel-konflikten i Tyskland er et særs ladet tema.

— Vi anbefalte Honningbarna å kutte «Fri Palestina» på grunn av den historiske bakgrunnen Tyskland har og fordi Palestina/Israel-konflikten blir kommentert annerledes, både politisk og journalistisk, her enn i andre land. Temaet er ufattelig ladet og bør behandles med stor forsiktighet. Vi var redd for at låten kunne skade førsteinntrykket av Honningbarna.

— Hvordan?

— Det ville vært en fare for at alle ville ha fokusert på denne ene låten, og på den måten ville ha satt bandet som helhet fullstendig i skyggen.

Ikke forbud, men anbefaling

Patrick Daniel mener allikevel ikke at det er umulig å offentliggjøre låten i Tyskland.

–Managementet kunne ha bestemt seg for å beholde låten på albumet. Men vi som promobyrå anbefalte rett og slett at de burde tenke seg nøye om. Selvfølgelig kan man finne låten på nett, men de som leter etter den der, vil ha et mer bevisst forhold til problematikken og står ikke i fare for å innta en ensidig posisjon, mener Daniel.

Han understreker at beskjeden om at bandet ikke kunne slippe låta på det tyske markedet ikke var ment som et forbud, men som en anbefaling.

NRK ønsket heller ikke låten

Låten «Fri Palestina» er også valgt bort av norske medier. Den 24. oktober skal Honningbarna opptre under TV-aksjonen på NRK. Bandet skal spille to låter, og ønsket selv først at «Fri Palestina» skulle være en av disse. Det ønsket ikke NRK.

— Vi har ikke fått noen direkte forklaring på hvorfor, men antar at det er fordi TV-aksjonen handler om ett spesifikt tema, og en låt som da har et annet, like spesifikt tema bare vil virke forvirrende for seerne. Bandet ønsker ikke å ta oppmerksomheten vekk fra TV-aksjonens formål, og hadde ingen problemer med å endre låtvalget da NRK ba om det, sier manager Holbrook.

Hardt å være ung i Europa

Fredag kveld gjorde Honningbarna sin første konsert på tysk jord under Reeperbahnfestivalen i Hamburg, Tysklands svar på by:Larm. Da spilte de «Fri Palestina» foran et entusiastisk tysk publikum. Og fans på kontinentet må belage seg på å gå på konsert for å høre låta fremover, om de ikke importerer plata fra Norge eller laster den ned fra nettet.

At bandet synger på kav sørlandsk la ingen demper på konserten i helga. Og at norske tekster ikke trenger å være et hinder for internasjonal suksess har band som Kaizers Orchestra allerede bevist. Vokalist Edvard Valberg tror europerne vil forstå Honningbarnas greie. Kanskje til og med bedre enn i Norge.

— Det er mye hardere å være ung i land som Tyskland, Spania og Hellas. Jeg tror de lettere kan identifisere seg med aggresjonen og energien i musikken vår.

«La alarmane gå» lå på VGs albumliste Topp 40 i fire uker og nådde 8. plass i begynnelsen av april.