Kilde til ny musikk

Konserthuset på Sørlandet åpner med fire nye bestillingsverk.

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet vil i åpningsukene januar 2012 fremføre 4 nye bestillingsverk. Det er klart etter at tildelingene fra Kulturrådet ble gjort kjent.

Sjefdirigent, kunstnerisk leder og komponist Rolf Gupta jobber i disse dager med åpningsfanfaren til den store Festforestillingen i Kilden 6. januar 2012. I tillegg blir det nye verk av KSOs egen klarinettist og arrangør Stig Nordhagen til korpsdagen under Musikkfestuken, og et nytt korverk av komponist Nils Henrik Asheim til kordagen, med arbeidstittelen Kildesortering. Like etter Musikkfestuken er det Egil Kapstad m/venner som åpner Multisalen i Kilden Teater- og Konserthus med det nyskrevne jazzverket Kildeskrift, opplyses det i en pressemelding.

Håkon Berge, orkesterdirektør i Kristiansand Symfoniorkester er godt fornøyd med tildelingene, og kaller det «en musikalsk gavepakke”.