– Rimelig kontroll

Det nye konserthuset i Stavanger åpner i september, og ligger ”godt an” med programmet.

Det er ni måneder til den offisielle åpningen av det nye konserthuset i Stavanger, men fortsatt vet publikum lite om hva de får se på scenen når dørene åpnes 15. september.

I november ble det klart at Mods-musikalen Revansj! skal fylle flerbrukssalen i det nye bygget over 11 dager i løpet av høsten 2012, men utover det har administrasjonen vært tilbakeholden med informasjon.

Bjergsted for alle

Ole Hetland, direktør for byggeprosjektene som inngår i Bjergsted-utbyggingen, er foreløpig leder for åpningsuken. Med et totalt budsjett på 13 millioner kroner skal representanter fra de ulike delene av musikklivet i regionen ha ansvar for hver sin dag i perioden 15. – 22. september. Stavanger Symfoniorkester, Kulturskolen, Stavanger Jazzforum og aktører fra pop- og rock-miljøet er blant de som er representert. Noe mer konkret enn det vil ikke Hetland ut med.

— Informasjon om åpningsuken vil vi dryppe litt etter hvert. Når artistene begynner å legge det ut på sine sider, vil naturligvis vi også gå ut med informasjon. Men vi ønsker å holde på spenningen. Det er ni måneder til vi åpner, og vi vil ikke gå ut med for mye for tidlig.

— Har dere et program å presentere?

— Vi har rimelig god kontroll. Artistverdenen har endret seg radikalt, noen artister har ikke bestemt seg ennå for hvor de skal spille langt fram i tid, sier han, og påpeker at det blir bra det som kommer.

— Bjergsted skal være for alle, og det skal gjenspeiles i åpningsuken, sier Hetland.

Mer detaljer på nyåret

Hetland ønsker ikke å uttale seg om planer for øvrig program, og Aase Marit Fjellanger, konstituert direktør i Stavanger Konserthus, henviser til kommunikasjonssjef Grete Straume. Hun bekrefter at nesten alle ukene utover høsten 2012 er fullbooket, og at det jobbes fortløpende med 2013.

— En del planlegges på lang sikt, og en del på kort sikt, men programarbeidet skjer kontinuerlig, sier Straume, og legger til at det vil bli et variert og spennende tilbud. Hun gleder seg til å kunne presentere flere arrangementer for publikum utpå nyåret.

— Hva er grunnen til at ikke mer program har blitt offentliggjort?

— Det er enda et lite år til vi åpner, men det har mest med kontraktmessige forhold å gjøre. Det må vi ha klart før vi kan gå ut med informasjon. Vi tar også i bruk et nytt billettsystem over nyttårshelgen, uten at det er noen hovedgrunn.

Utad har det vært mye fokus på bygging, men mindre på hva som skal fylle huset.

— Har du forståelse for at det spekuleres i om alt er under kontroll?

— Det er helt forståelig at folk er opptatt av dette, for et konserthus er ikke bare en bygning, det er jo innholdet som er verdiskapingen videre. Men jeg har lyst til å berolige de som måtte være engstelige. Til å være en liten organisasjon som er under oppbygging, har det vært noen bøyger å kommer over, men den nye direktøren Per-Harald Nilsson begynner 1. februar, og jeg kan med hånden på hjertet si at saken er i trygge hender. Vi ligger godt an i forhold til høsten, og har kun få ledige dager, sier Straume.

Prøveordning

Nilsson, som tidligere har jobbet som programsjef ved Stavanger Konserthus, ble ansatt som ny administrerende direktør i Stavanger konserthus IKS i november i år. Stillingen som programsjef for det nye konserthuset er ennå ikke besatt. Straume forklarer at rollen som ansvarlig for programarbeid ikke vil bli definert før Nilsson er på plass, og sier at det i dag er Fjellanger som har ansvar for programmet i samarbeid med krefter internt.

Det ble i september også utnevnt et eget programråd bestående av Vibeke Rullestad, Morten Mølster, Øyvind Berekvam og Bjarne Dankel. Disse har fått i oppgave å komme med kreative innspill, uten at Straume ønsker å utdype deres rolle ytterligere.

— Er det fare for overlapping av kompetanse å utnevne et programråd før ny direktør og programsjef er på plass?

— Programrådet er en prøveordning. Vi må vente med å evaluere det til det har gått ett år, ikke ta det på forhånd, sier Straume.