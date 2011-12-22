Byggmester i Bjergsted

Det jobbes hardt for å få det nye konserthuset i Stavanger ferdig i tide.

I mai 2012 skal det nye konserthuset i Stavanger være ferdig. Da begynner prøvedrift og testing av akustikk, før den offisielle åpningen 15. september 2012.

Det bygges iherdig, og da Ole Hetland, direktør for utbyggingen i Bjergsted, tar Ballade med på omvisning en regntung ettermiddag, er det tydelig at det er mye arbeid som gjenstår før han kan senke skuldrene.

— Blir huset med den heftige prislappen på 1,2 milliarder kroner ferdig i tide?

— Det må det bli, sier Hetland, og erkjenner at de vil måtte stå på for å holde skjema.

— Det er godt fire måneder igjen, og det skal gjøres mye på den tiden. Han forklarer at de har 300 arbeidere som jobber morgen og kveld for å få ferdig både konserthuset og resten av kulturparken i Bjergsted.

Kulturpark på kaien

I tillegg til konserthus, omfatter byggingen langs Byfjorden parkeringsanlegg, kai, utendørs amfi, kulturskole og videregående skole. Hetland forklarer at elevene ved sistnevnte begynner undervisningen i de nye lokalene 4. januar.

Kuppelhallen, som er en del av det gamle konserthuset, skal beholdes. Alt teknisk utstyr har nylig blitt oppdatert, og nå utredes det om kuppelen må skiftes, eller om de kan bruke de 44 millionene som gjenstår på kuppelhallbudsjettet på mer synlige forandringer. Rehabiliteringen vil ikke være ferdig før i 2013/14, ifølge Hetland, og totalt har Bjergsted-utbyggingen en kostnadsramme på 2,1 milliarder.

Hetland presiserer at de naturligvis vil være avhengige av utleieinntekter når dørene til konserthuset åpnes.

Bedre fasiliteter koster

Han ber Ballade holde godt på vernehatten når han mellom provisoriske spondører og arbeidere med jernstenger på skulderen geleider oss fram til det som om kort tid skal kunne gjenkjennes som restaurant (”for de som vil ha seg en wienersnitzel før wienervalsen”), foajee, toaletter, og videre opp på messaninen under taket hvor det etter hvert skal trilles på plass et Bösendorfer-flygel.

— Favorittflygelet til Oscar Peterson, smiler Hetland, og viser hvordan man fra intim pianojazz kan forflytte seg direkte inn i VIP-avdelingen. Han påpeker at bygget er godt egnet til konferanser og private arrangementer, og at interessen så langt har vært stor.

Bak scenen representerer kontorer og 34 øvingsrom den delen av konserthuset som foreløpig ser mest bruksklar ut. Hetland er fornøyd med å kunne gi Stavanger Symfoniorkester (SSO) bedre fasiliteter enn det de har i dag, men erkjenner at det er noe de også må betale for.

Stavanger Aftenblad skrev nylig at SSO må belage seg på økt husleie i forbindelse med flytting til nytt konserthus, og at partene foreløpig er i forhandling om ny leieavtale.

Skreddersydd akustikk

Hovedattraksjonen i konserthuset er de to parallelle konsertsalene; en skreddersydd for akustisk musikk, og flerbrukssalen som skal romme alt fra opera til pop. I mai, når alle paller og planker som foreløpig fyller lokalene er borte, skal taket kunne justeres slik at akustikken i begge salene kan finstemmes i henhold til arrangement.

I den akustiske salen ligger orgelet som et puslespill på scenen. Instrumentet er laget av Fredrikstad-bedriften Ryde & Berge, og er det største som er bygget i landet. Hetland forklarer at de håper å få det ferdigmontert like etter jul, men at de må bruke lang tid på å stemme og spille inn instrumentet. Publikum vil neppe vil få nyte orgelbrusen før i 2013, forklarer han.

I dag er det vinkelsag og spikerpistol som gjaller i veggene, men i september skal både rock og klassisk kunne nytes samtidig i de to salene.

— Uten at lyd lekker?

— Ja, det er tanken, men alt dette må testes, understreker Hetland.