Avlyser trønderrock-festival

Skulle avholdes i månedskiftet mai/juni.

Namsosfestivalen avlyses tre uker før den skulle gått av stabelen, skriver Dagbladet i dag.

Årsaken er dårlig billettsalg.

– Det er helt tragisk, sier arrangør Bård Jørgen «Bosse» Iversen i Namsos Live til Dagbladet.

På sin facebookside skriver festivalen også om avlysninga, og at de som har kjøpt billetter via Ticketmaster automatisk får refusjon. Der skriver også flere publikummere at de mener det er synd – noen skriver at de gledet seg til å se byens store sønn, Terje Tysland, spille på forsommeren.

Namdalsavisa skrev om avlysningen først. Namsosfestivalen er kjent som en hyllest til trønderrocken og byen Namsos sine musikktradisjoner.