Skjermbilde fra namsosfestivalen.no

SLIK BLIR DET IKKE: Namsosfestivalen slik de viser fram en av konsertene i en tidligere promovideo, med publikum foran scenen fra tidligere år.(Foto: Namsosfestivalen.no)

Avlyser trønderrock-festival

08.05.2026 08:00
- Red.

Skulle avholdes i månedskiftet mai/juni.

Namsosfestivalen avlyses tre uker før den skulle gått av stabelen, skriver Dagbladet i dag.

Årsaken er dårlig billettsalg.
– Det er helt tragisk, sier arrangør Bård Jørgen «Bosse» Iversen i Namsos Live til Dagbladet.

På sin facebookside skriver festivalen også om avlysninga, og at de som har kjøpt billetter via Ticketmaster automatisk får refusjon. Der skriver også flere publikummere at de mener det er synd – noen skriver at de gledet seg til å se byens store sønn, Terje Tysland, spille på forsommeren.

Namdalsavisa skrev om avlysningen først. Namsosfestivalen er kjent som en hyllest til trønderrocken og byen Namsos sine musikktradisjoner.

Viseforum txt storst

Vurderer å starte opp Vestnorsk viseforum igjen

Ny rapport har sett på mulighetene for å opprette et regionalt viseforum på Vestlandet, etter at tidligere forsøk har strandet.

Daniel Ramberg Foto: Foto: Caroline Lytskjold

NRK P3 legger ned Ruben

Musikksjef Daniel Ramberg bekrefter nedleggelse av musikkprogrammet.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

TONO: Årets første avregning gir 118,1 millioner kroner til musikkskapere

Det er en stor avregning denne gangen, og det er vi glade for i denne vanskelige tiden for mange av...