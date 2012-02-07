I løpet av året kan 100 musikere i Stavanger ende opp uten øvingslokaler. Lovede løft er utsatt på ubestemt tid.

I løpet av 2012 risikerer over 100 musikere i Stavanger å stå uten øvingslokaler på grunn av utbygging av Østre bydel. Øvingsfellesskapet som Stavanger kommune skulle bygge på Nye Tou i år er utsatt på ubestemt tid. Som et plaster på såret har fire øvingscontainere blitt satt opp utenfor kunstfabrikken Tou Scene.

– Containerne er fine, men det er bare en brøkdel av hva som trengs, sier en frustrert leder i Stavanger Rock (STAR), Mariann Bjørnelv.

Førstkommende onsdag har hun invitert politikere og musikere til allmøte på utestedet Martinique i håp om at de sammen skal klare å finne en løsning på problemet.

Pengemangel

Stavanger kommune kjøpte i 2009 gamle Tou bryggeri, og året etter ble det vedtatt at man blant annet skulle bygge atelierhus og øvingsfellesskap som en del av Nye Tou prosjektet. På tampen av fjoråret ble det imidlertid klart at de 20-30 øvingsrommene hadde falt av langtidsbudsjettet, og nå frykter Bjørnelv at planene i verste fall vil ta 10-15 år å realisere.

Situasjonen er særlig prekær ettersom utbyggingen av Østre bydel betyr at de to største øvingsfellesskapene i byen, K-Lab og Silketrykk, snart skal rives. Bandene som øver i sistnevnte må trolig ut allerede til sommeren.

– Politikerne burde forutsett dette, det er de som regulerer byggeplanleggingen. De sier hele tiden at de skal passe på musikerne, men politikerne har sviktet oss, sier Bjørnelv.

Les også:

Frustrerte musikere

Hun får støtte av gitarist og vokalist i Tristania, Anders Høyvik Hidle. Bandet har øvd på Silketrykk i tre år, og han forklarer at det allerede den gang var kjent at bygget skulle rives.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– At kommunen faktisk har egnede lokaler på Tou, men at den politiske viljen til å ta disse i bruk mangler, er meningsløst, sier han, og forteller at øvingscontainerne på Tou er for små for Tristania. Ettersom flere medlemmer av bandet bor i Oslo, speider de nå etter alternativer på Østlandet – samme sted som Kvelertak flyktet til i fjor, i frustrasjon over mangel på øvingsplass i hjembyen.

Martin Tungland Rinde i bandet Poor Edward har gitt opp forventningene til kommunen.

– Det er kult hvis noe skjer, men vi kan heller snakkes da. Politikerne mangler vilje. Skal vi få gang på dette må bandene selv fighte for det.

Poor Edward øver i etasjen over K-Lab og må ut i løpet av året. De er på jakt etter nye lokaler, men har i mellomtiden noe motvillig booket seg inn i en av containerne på Tou.

– Alternativet er å ikke øve, sier Tungland Rinde.

Få siste bransjenytt rett i mailboksen: Ballades nyhetsbrev

– Flotte planer en fattig trøst

Trond Lie, kulturrådgiver i Stavanger kommune og prosjektleder for Nye Tou, sier at de ikke har fått tilbakemeldinger på bruken av de nye øvingscontainerne ennå, men at tiltaket har blitt utarbeidet i samarbeid med musikkorganisasjonene i regionen, der i blant STAR. Han synes de har fått til en bra løsning situasjonen tatt i betraktning, men forstår musikernes frustrasjon.

– Det er en fattig trøst at sånne som meg snakker i store bokstaver om de flotte planene for Nye Tou så lenge det ikke er penger til det, sier Lie.

Han forklarer at alt ligger til rette for å gå i gang så fort politikerne hoster opp de nødvendige kronene.

Kartlegger ledige lokaler

Ifølge Sissel Knutsen Hegdal (H), leder i kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger, har kommunen allerede begynt å kartlegge ledige eiendommer til øvingsbruk.

– Jeg er ganske sikker på at vi har ledige lokaliteter som kan brukes i en overgangsfase, sier hun, og nevner tomme kontorlokaler og skoler som alternativer. Hun understreker at hovedmålet likevel må være å få ferdig Nye Tou, og påpeker at det ikke er ønskelig med omfattende midlertidige løsninger som plutselig blir permanente. Knutsen Hegdal vil ikke spekulere i når øvingslokalene på Tou står ferdige, men sier at det er viktig for henne at prosjektet ikke sklir ut.

– Hva vil du si til de som mener at kommunen burde forutsett denne situasjonen?

– Tanken var at byggingen av Nye Tou skulle skje i et raskere tempo. Kommuneøkonomien har vært uheldig i forhold til den opprinnelig planen, sier Knutsen Hegdal.

Knutsen Hegdal begrunner forsinkelsen med statlige kutt i kommunebudsjettet og press på tjenester innen sykehjem og barnehager. Hun avviser at signaliserer en nedprioritering av bandene, og sier at både konserthuset og Nye Tou er viktige deler av regionen sin kultursatsing.

Følg Ballade på Facebook

– Rock for øvingsrom

Bjørnelv er glad for at byen får et flott konserthus som skaper aktivitet, men synes prioriteringene er i ubalanse.

– Det blir feil når man legger all innsats der, og glemmer at et musikkliv består av flere deler. Bandene er kanskje ikke er så flinke til å stå samlet utad, da blir det meg alene som står og roper, sier Bjørnelv.

Hun legger til at STAR vil gå i dialog med næringslivet og private huseiere om ikke kommunen stiller med alternativer. Hun har også lekt med tanken om dugnadskonserter og massemønstring til inntekt for bygging av øvingslokaler.

– Hvis ikke kommunen tar ansvar må vi gjøre det, avslutter Bjørnelv.

STAR arrangerer allmøte onsdag 8. februar kl. 18.00 på Martinique i Stavanger.