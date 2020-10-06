Årets Musikkteaterpriser delt ut

06.10.2020
- Red.

«The Sound of Music» er årets musikal, og Lena Kristin Ellingsen ble kåret til årets musikalartist. Musikkteaterprisens ærespris gikk til artist Hilde Lyrån.

Mandag 5. oktober ble Musikkteaterprisene 2020 delt ut på Teaterkjeller`n i Oslo, i pandemitilpasset strømmeform.

Musikalen The Sound of Music på Folketeateret i Oslo stakk av med prisen som Årets Musikal. «The Sound of Music slår oss rett i bakken med sin musikalske og teatrale fingerspissfølelse,» er noe av det juryen trakk fram fra produksjonen, som også fikk strålende kritikker i landets medier – «The Sound of Music ved Folketeateret slår til med fabelaktige sangere i et storslagent og nostalgipreget show», skrev NRKs anmelder, mens Aftenposten trillet en sekser og skrev at «Folketeaterets norske versjon av The Sound of Music er så mektig og magisk at den i øyeblikket blir den ultimate Broadway-musikalen».

The Sound of Music (Foto: Scenekvelder / Fredrik Arff)

Hovedrollen i The Sound of Music ble spilt av Lena Kristin Ellingsen, som har høstet mange lovord for sin tolkning av Maria Rainer i den verdenskjente musikalen. I går kveld ble hun belønnet med prisen Årets musikalartist.

Artist Hilde Lyrån mottok Musikkteaterprisens Ærespris, og prisen ble delt ut av artistkollega Elisabeth Andreassen som overrumplet Lyrån under en lunsj på Hotel Bristol i Oslo, forteller Musikkteaterforum i pressemeldingen om prisutdelingene. Lyrån er kjent fra en lang rekke show og oppsetninger siden 80-tallet, de senere årene blant annet fra Showgirls, Flashdance og Billy Elliot.

Relaterte saker

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen mener norske teaterscener allerede satser sterkt på nytt, norsk musikkteater

Stor risiko også i populære musikaler

Motoren i utvikling av nytt, norsk musikkteater må være scener som får offentlig støtte, sier produsent Karianne Jæger hos Scenekvelder...

Illustrasjonsfoto: Utsnitt av plakaten til den norske musikalen «Optimist», basert på Jahn Teigens sanger. «Optimist» er ikke omtalt i denne saken

Norsk musikkteater krever mer tid og penger

Hvordan få mer norsk musikkteater på norske scener? Musikkteaterforum satser på mentorering og langvarig lagarbeid, og ber teatrene tenke mer...

Konferansier Lena Kristin Ellingsen og dansere i et av åpningsnummerne til Musikkteaterprisen

Vinnerne av Musikkteaterprisene 2019

Priser til Billy Elliot, Flashdance-hovedrollen og Per Christian Revholt.

Utsnitt av plakaten til «Lazarus»

Lazarus: Dødens gravitasjonskraft

Lazarus på Det Norske Teatret har blitt en verdig avskjedshilsen til innovatøren og verdensstjernen David Bowie.

Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian Foto: Linda Ringstad

Hele Creo-ledelsen gjenvalgt

Fire nye år for Christine Thomassen, Anders Hovind og Hans Ole Rian. Nytt forbundsstyre valgt torsdag.

Styreleder Ingrid Kindem I NOPA deler ut stipend til Nylenda

NOPA-stipend til Nylenda

Stavangerbandet fikk låtskriverstipendet under sin by:Larm-konsert på Revolver fredag.

Dere spør: Hva slags journalistikk trenger musikklivet mer av i årene som kommer? Vi kan som eksempel begynne med i dag og i morgen, skriver tidligere Ballade-redaktør Synne Skouen.

Å lage Ballade

I anledning Ballades 25-årsjubileum som nettmagasin, inviterer vi sentrale stemmer som har vært viktige for tidsskriftets historie – skribenter, redaktører...