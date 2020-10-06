Årets Musikkteaterpriser delt ut

«The Sound of Music» er årets musikal, og Lena Kristin Ellingsen ble kåret til årets musikalartist. Musikkteaterprisens ærespris gikk til artist Hilde Lyrån.

Mandag 5. oktober ble Musikkteaterprisene 2020 delt ut på Teaterkjeller`n i Oslo, i pandemitilpasset strømmeform.

Musikalen The Sound of Music på Folketeateret i Oslo stakk av med prisen som Årets Musikal. «The Sound of Music slår oss rett i bakken med sin musikalske og teatrale fingerspissfølelse,» er noe av det juryen trakk fram fra produksjonen, som også fikk strålende kritikker i landets medier – «The Sound of Music ved Folketeateret slår til med fabelaktige sangere i et storslagent og nostalgipreget show», skrev NRKs anmelder, mens Aftenposten trillet en sekser og skrev at «Folketeaterets norske versjon av The Sound of Music er så mektig og magisk at den i øyeblikket blir den ultimate Broadway-musikalen».

Hovedrollen i The Sound of Music ble spilt av Lena Kristin Ellingsen, som har høstet mange lovord for sin tolkning av Maria Rainer i den verdenskjente musikalen. I går kveld ble hun belønnet med prisen Årets musikalartist.

Artist Hilde Lyrån mottok Musikkteaterprisens Ærespris, og prisen ble delt ut av artistkollega Elisabeth Andreassen som overrumplet Lyrån under en lunsj på Hotel Bristol i Oslo, forteller Musikkteaterforum i pressemeldingen om prisutdelingene. Lyrån er kjent fra en lang rekke show og oppsetninger siden 80-tallet, de senere årene blant annet fra Showgirls, Flashdance og Billy Elliot.