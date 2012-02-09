Stort oppmøte i Stavanger

Er øvingslokaler kommunens ansvar, eller er det en næring det skal lønne seg å satse på?

Over hundre musikere risikerer å stå uten øvingsplass innen utgangen av 2012 på grunn av utbyggingen av Østre bydel, som fører til at flere av byens øvingslokaler rives. Øvingsfellesskapet som Stavanger Kommune skulle bygge på Nye Tou i år er utsatt på ubestemt tid.

Kommune vs næring

Onsdag var det allmøte for å diskutere problemene. Børre Jacobsen, ordstyrer og tidligere leder i Stavanger Rock (STAR), åpnet for dialog med følgende spørsmål: Er øvingslokaler kommunens ansvar, eller er det en næring det skal lønne seg å satse på?

Panelet bestod av representanter fra Høyre, Sp, Ap, Frp, SV og Rødt. Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap) åpnet med å si at kommunen må være behjelpelig med å finne plass, mens Atle Simonsen (Frp) etterlyste konkret informasjon fra bandene om hva de ønsker seg, og hvor mye de er villige til å betale.

– Trenger store nok rom

Trond Frafjord Ognedal, medlem av Uburen og nestleder i øvingsfelleskapet i Silketrykk, ett av lokalene som snart skal rives, trakk fram de midlertidige øvingscontainerne som nylig er satt opp på Tou. Han påpekte at selv om de fire bingene antagelig fungerer for noen, er 25 kvadratmeter for band med mye utstyr altfor lite. Han understrekte at det for mange er viktigst med store lokaler og lagringsplass, ikke flotte øvingsceller med ferdig oppsatt utstyr og perfekt lydisolasjon. Han fikk medhold fra salen:

– Tepper og eggekartonger har fungert bra i alle år.

Per Arne Alstad, daglig leder for Tou Scene, poengterte at lyddemping er et viktig aspekt når det gjelder utbyggingen av Nye Tou, ettersom musikerne vil befinne seg side om side med billedkunstnerne. Han trakk derimot fram at det for øyeblikket finnes om lag 2000 ledige kvadratmeter på Tou, og oppfordret politikerne til å vurdere bruken av disse som en midlertidig løsning.

Pengespørsmålet

Senterpartiets Bjarne Kvadsheim påpekte at byggeforskrifter kan komplisere bruken av tomme lokaler, men at det kan være aktuelt å videreformidle arealer som ikke er eid av kommunen. Han understrekte at flertallspartiene prioriterer Nye Tou, at det er viktig å ivareta bandene, men at idrett, teater og konserthus også krever midler.

Han møtte liten forståelse fra STAR-leder Mariann Bjørnelv.

– Alle gruppene du nevnte nå har et sted å være. Selvfølgelig finnes det gode formål som trenger penger, alle er vel enige om at vi trenger skoler. Men når dere har sagt A må det finnes politisk vilje til å si B, sa Bjørnelv og høstet stor applaus fra publikum.

Hun fikk støtte fra Eirik Faret Sakariassen (SV), som uttrykte at kommunen har lite penger når det passer dem.

– Når de vil ha ishall har de penger til det, sa han, og forklarte at SV vil bruke penger på Nye Tou foran rehabilitering av kuppelhallen i det gamle konserthuset.

Høyre så investeringspotensial

Høyres Odd Jo Forsell så med nye øyne på problemet da han hørte at enkelte band betaler opp mot 2000 kroner i månedsleie, og at ett rom ofte fordeles på flere band.

– Jeg var ikke klar over at det var så mye investeringspotensial, sa han etter en kjapp kalkulering, og konkluderte med at man burde vurdere utleiemarkedet som en reell og rask løsning.

Økt forståelse

Allmøtet ble arrangert på initiativ fra STAR. Stor forhåndsinteresse gjorde at arrangementet ble flyttet fra loftet ned til hovedetasjen på utestedet Martinique. Etter at politikerne hadde konkludert med at de alle ønsket å hjelpe, anslo en fornøyd Bjørnelv at mellom 80-100 mann hadde møtt opp til dialog.

– Hva tror du blir resultatet av kveldens debatt?

– Jeg tror politikerne har fått en større forståelse av hvor prekært dette er. At de selv begynner å tenke på alternativer, og at det ikke behøver å koste så mye for kommunen. Jeg tror ofte de glemmer å tenke at dette er en kunstnergruppe som selv kan putte penger inn i dette.

Frafjord Ognedal synes politikerne er flinkest til å krangle om hvem som sier hva, men er fornøyd med at han nå vet at de i alle fall har hørt bandene sin side av saken.

– Vi har hatt en dialog nå, men jeg er usikker på fremtiden. Jeg vet ikke hvor mye de vil ha oss med, men jeg vil i alle fall være involvert.

Christian Johannesen, leder i øvingsfelleskapet i Silketrykk og medlem av bandet Stator, var også fornøyd med kvelden.

– Jeg regnet ikke med en konklusjon, men oppmøtet var bra.