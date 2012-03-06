Per-Harald Nilsson, fersk direktør for Stavanger Konserthus, vil gi publikum kulturell spennvidde og høy kvalitet.

Det har gått en måned siden Per-Harald Nilsson satte seg i direktørstolen i Stavanger Konserthus. Han har testet den før, men da studerte han det nye konserthuset på plantegninger. Denne gangen behøver han bare kikke ut vinduet.

– Sist jeg var her var jeg aktivt involvert i arbeidet med tegninger og budsjetteringer. Nå står bygget her, det er bare finishen som gjenstår, sier Nilsson som tidligere har vært ansatt som programsjef og assisterende direktør for Stavanger Konserthus.

Blir kunstnerisk ansvarlig

Nilsson kommer til å ha hovedansvar for programmet denne gangen også. Programsjefsstillingen som skulle fylles i fjor står fortsatt tom, og Nilsson forklarer at styret har behandlet et forslag om å foreta en endring i arbeidsfordelingen på toppledernivået i organisasjonen.

Her ble det vedtatt at Nilsson får ansvaret for det kunstneriske, mens driftsdirektørstillingen som Aase Marit Fjellanger har hatt legges ned. Hun vil i stedet få ansvar for å utforme forretningsdelen, mens Ole Hetland beholder ledelsen for selve byggingen.

– Jeg har selvfølgelig et helhetlig ansvar for virksomheten, men jeg vil ha mitt hovedfokus på innhold og kommunikasjon, sier Nilsson. Han ønsker at programmet i konserthuset skal bevege seg over mange ulike sjangere, og vil ha med seg de beste på hvert område i planleggingen. Han lover kvalitet og åpenhet.

Ønsker endring

Inntil november i fjor var det få som visste noe om programmet for det nye konserthuset, og ledelsen har måttet tåle kritikk for å fokusere mye på bygging og lite på innhold.

– Det har nok vært litt vakuum fordi man har ventet på ny ledelse, og man har dermed ikke vært så aktiv til å kommunisere hva vi bruker huset til. Det ønsker jeg å endre. Jeg ønsker at konserthuset skal bli en veldig åpen og kommuniserende aktør, det skal vi nok få se etter hvert, sier Nilsson, som formelt også har tatt over ansvaret for åpningsuken. Foreløpig kan han ikke røpe noe om innholdet, men håper å snart kunne by på mer konkret informasjon.

Et Bjergsted for alle?

Per i dag har ikke Stavanger Konserthus etablert ordninger for subsidiert eller redusert leie, noe som betyr at mange lokale aktører ikke vil ha råd til å benytte seg av bygget. Nilsson synes det er bra at problemstillingen kommer på agendaen, og mener at en løsning må på plass for å sikre bredde i tilbudet.

– Skal konserthuset være en arena for aktører man av kulturpolitiske grunner ønsker skal være der, må det inn en subsidieringsordning. Det har mange steder vært løst ved at eieren, kommunen, setter opp grunnlag for hvem som kan søke husleiestøtte. Det nærmeste eksempelet er Sandnes. Rollefordelingen må være at konserthuset har en fastprispolitikk, så får spørsmålet om hvem som skal subsidiere og hvor mye være et kulturpolitisk valg.

– Uten slike ordninger, er det en fare for at bygget vil preges av populærunderholdning og private firmafester?

– Det kan bli dyrt for musikkorps og den delen av kulturlivet. Det kan også være et dansekompani vi ville være interesserte i å slippe til som ikke har økonomisk evne til det. Det vil påvirke bruken av huset. Det er viktig at en rigger dette sånn at en får den spennvidden en bygger for.

Annet omfang

Nilsson ønsker at konserthuset først og fremst skal være programmerende, og påpeker at det nye anlegget åpner for et helt annet konsertomfang enn det som har vært tidligere.

– Det er helt spesielt at man har bygget seg en konsertsal som er kompromissløs for akustisk musikk, og samtidig har flerbrukssalen med sine mange muligheter. Noe sånt har vi ikke hatt i Stavanger før, og det er unikt i norsk sammenheng. Det er en avansert arena vi skal gjøre tilgjengelig for flest mulige miljøer. Hovedoppgaven er å tilrettelegge forholdene slik at huset kan tas i bruk på en måte som gir et interessant program til publikum, og som gjør konserthuset til det kulturelle senteret det skal være.

– Føles det godt å være i gang?

– Ja, veldig godt.

– Hva er din langtidsvisjon for bygget?

– Det skal bidra til å synliggjøre og vitalisere kulturlivet i hele Rogaland. Det skal også være kilde til stolthet og opplevelse, sier den nye direktøren.

Per-Harald Nilsson kommer fra stillingen som Kommunaldirektør for kultur og byutvikling i Sandnes kommune. Tidligere har han blant annet vært Direktør for Stiftelsen kulturhuset USF i Bergen, Kulturhussjef for Sandnes kulturhus KF, Kultursjef i Sandnes kommune og Programsjef/Konstituert direktør/Assisterende direktør, Stavanger Konserthus.