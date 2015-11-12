Bransjen

Stavanger konserthus må tilbakebetale 214 millioner kroner

Publisert
12.11.2015
Skrevet av
- Red.

Skattemyndighetene krever pengene tilbake for utbetalt momskompensasjon.

Varselet om at pengene, som Stavanger konserthus har fått utbetalt i momskompensasjon, kunne bli krevd tilbakebetalt, kom i april i år. Nå har kravet kommet, melder Stavanger Aftenblad.

Kravet er på 214.445.040 kroner.

– Skattemyndighetene har ikke tatt hensyn til de argumentene vi har kommet med, og i noen tilfeller mener vi at de har tolket feil. Når må vi vurdere om vi skal klage på saksbehandlingen, eller om vi skal gå til stevning og får saken rettslig behandlet, sier Nilsson til Stavanger Aftenblad

Konserthuset Kilden i Kristiansand har mottatt et liknende krav. Til avisen sier kulturminister Thorild Widveyat det ikke var meningen kulturhus skulle tilbakebetale moms. Regelverket for momskompensasjon gjennomgås nå av finansdepartementet.

Kildenkulturministermomsmomskompenasjonstavanger konserhusThorild Widvey

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

