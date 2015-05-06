Besøksrekord i Stavanger konserthus

Konserthuset går med overskudd etter ny publikumsrekord i 2014.

Huset åpnet i 2012 og i følge administrerende direktør Per-Harald Nilsson har huset i seg selv muliggjort en kraftig utvidelse av kulturprogrammet, også hva gjelder sjanger.

– Det nye konserthuset har også vist seg å være en attraktiv arena for næringslivet, sier han i en pressemelding.

Hele 255.209 publikummere besøkte konserthuset i 2014, noe som er en økning på 5 % sammenliknet med året før. Konserthuset går også i overskudd med 6 millioner kroner. Overskuddet kommer fra høy aktivitet, økte leieinntekter og økte billettinntekter.

Fordelt på sjanger ser publikumsbesøket slik ut: