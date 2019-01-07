Bauer vil nå unge med urbanmusikk på radio

Fredag ble kanalen B.I.G – BIG HIP HOP & RNB lansert.

Bauer Media lanserte fredag en ny radiokanal. Kanalen vil ifølge programdirektør Kristoffer Vangen i Bauer kun fokusere på urban musikk og livstil.

Til Medier24.no, som først meldte om kanalen, forklarer han musikkuttrykket slik:

– Typiske artister du kan høre på den nye radiokanalen er Drake, Post Malone, Bazzi, Beyonce og norske urbane stjerner som Unge Ferrari og Cezinando.

– Hva er bakgrunnen for at Bauer Media satser på en slik radiokanal?

– Vi er veldig glade for å kunne tilby norske radio-lyttere noe som ikke finnes i dagens marked. Det er ikke lett å tilby noe nytt i radiomarkedet lenger med mer 30 nasjonale kanaler, men vi har funnet noe vi tror vil bidra positivt for norske radio-lyttere, sier Vangen til Ballade.

Han peker blant annet på at dette er en sjanger som har blomstret både i Norge og internasjonalt de siste årene.

– Vi har også opplevd stor suksess med dette formatet tidligere med radiokanalen, The Voice, som ble lagt ned når den mistet FM konsesjonen i 2010.

– Vil det være en ren musikkanal eller vil det også bli redaksjonelt innhold?

– Det blir mye musikk, men vi arbeider også med noen redaksjonelle programkonsepter.

Musikken som skal spilles på radiokanalen vil i følge Vangen velges dels redaksjonelt, og dels genereres maskinelt.

Les også: Kan P1 bli ungdommens dab-radiokanal?

– Hva vil dere gjøre videre for å nå målgruppen som hører minst på radio?

– Usikker på hvilken målgruppe du tenker på, unge – urbanmusikk fans?

– De unge bruker fortsatt tid på radio, men med dette tilbudet håper vi de finner noe som snakker mer til dem og dermed bruke enda litt mer tid på radio fremover. Via DAB eller strømming.

Han fremhever at kansalen skiller seg NRKs to radiokanaler med unge som målgruppe – P3 og MP3 – ved å kun spille såkalt urbanmusikk.