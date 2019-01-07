Bauer vil nå unge med urbanmusikk på radio

07.01.2019
Aslaug Olette Klausen

Fredag ble kanalen B.I.G – BIG HIP HOP & RNB lansert.

Bauer Media lanserte fredag en ny radiokanal. Kanalen vil ifølge programdirektør Kristoffer Vangen i Bauer kun fokusere på urban musikk og livstil.

Til Medier24.no, som først meldte om kanalen, forklarer han musikkuttrykket slik:

– Typiske artister du kan høre på den nye radiokanalen er Drake, Post Malone, Bazzi, Beyonce og norske urbane stjerner som Unge Ferrari og Cezinando.

– Hva er bakgrunnen for at Bauer Media satser på en slik radiokanal?

– Vi er veldig glade for å kunne tilby norske radio-lyttere noe som ikke finnes i dagens marked. Det er ikke lett å tilby noe nytt i radiomarkedet lenger med mer 30 nasjonale kanaler, men vi har funnet noe vi tror vil bidra positivt for norske radio-lyttere, sier Vangen til Ballade.

Han peker blant annet på at dette er en sjanger som har blomstret både i Norge og internasjonalt de siste årene.

– Vi har også opplevd stor suksess med dette formatet tidligere med radiokanalen, The Voice, som ble lagt ned når den mistet FM konsesjonen i 2010.

– Vil det være en ren musikkanal eller vil det også bli redaksjonelt innhold?

– Det blir mye musikk, men vi arbeider også med noen redaksjonelle programkonsepter.

Musikken som skal spilles på radiokanalen vil i følge Vangen velges dels redaksjonelt, og dels genereres maskinelt.

Les også: Kan P1 bli ungdommens dab-radiokanal?

– Hva vil dere gjøre videre for å nå målgruppen som hører minst på radio?

– Usikker på hvilken målgruppe du tenker på, unge – urbanmusikk fans?

– De unge bruker fortsatt tid på radio, men med dette tilbudet håper vi de finner noe som snakker mer til dem og dermed bruke enda litt mer tid på radio fremover. Via DAB eller strømming.

Han fremhever at kansalen skiller seg NRKs to radiokanaler med unge som målgruppe – P3 og MP3 – ved å kun spille såkalt urbanmusikk.

Relaterte saker

Skjermbilde 2018 03 23 kl. 11.51.16

Kan P1 bli ungdommens dab-radiokanal?

Spillelistene på NRKs radiokanaler blir likere. Hvorfor er det P3s musikk og prioriteringer som får mest kritikk?

Mats Borch Bugge Foto: Aslaug Olette Klausen

Mats Borch Bugge slutter som musikksjef i P3

Skal de neste månedene fungere som ny redaksjonssjef for radio og nett i kanalen.

Illustrasjonsbilde

Musikk på fragmentert radio

NRK peker på nisjekanaler når de snakker om musikkmangfold. Men kanskje er dette gårdagens løsning på spørsmålet om hvordan man...

18916740 b209e60fdf o

Mangfold i egne kanaler

Den nye radiovirkeligheten: Radio Norge legger norsk musikk på norsk i egen radiokanal, mens P3 bruker visuelle virkemidler.

Daniel Ramberg Foto: Foto: Caroline Lytskjold

NRK P3 legger ned Ruben

Musikksjef Daniel Ramberg bekrefter nedleggelse av musikkprogrammet.

Flere saker

Wiener Sängerknaben åpnet Oslo int kirkemusikkfestival 11 mars

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals siste helg: Skjønnheten og smerten forblir

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har holdt den første festivaluka gående i hovedstaden, med en vellykket åpningshelg og generelt godt besøkte konserter...

MUNCH: TREE COVER

Kultbandet Munch blir rød og blå vinyl

Fra CD til vinyl i 2022: Sagnomsust norsk plate kommer ut i superversjon.

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Agder

Utnevnelsen skjer i forbindelse med universitetets 10-årsjubileum.