Tjuvstarter påsken

Med pasjoner og lidelseshistorie som tema, tar Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival påsken på forskudd i år.

Festivalen åpner med Bachs Matteuspasjon i Oslo domkirke fredag klokken 19, og lokker med konserter, høymesser og orgelvandringer hver dag frem til søndag 18. mars (se hele programmet på festivalens hjemmesider)

— Vi har hittil egentlig i liten grad berørt pasjonen og påskemusikken. Festivalen ligger ligger alltid to uker før påske, og og kirken har et fantastisk påskeprogram som vi ikke ønsker å forstyrre, sier Bente Johnsrud, grunnlegger og festivaldirektør for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Pasjoner, Bach og barn

Men med Haydns «Jesu syv ord på korset», Trond Kvernos Markuspasjon og urfremføringen av Kjetil Bjørnstads «A Passion for John Donne» er det nettopp påskemusikken som står i sentrum under årets Kirkemusikkfestival i Oslo. Pluss litt ekstra oppmerksomhet om Bach.

For festivalen både innledes og avsluttes med store bachpasjoner. I tillegg inviterer organist Pieter van Dijk til Senkveld med Bach i Oslo domkirke, og Halvdan Bleken foredrar om «Bachs smerte». I familieforestillingen «Bach for barn», der domkirkeorganist Kåre Nordstoga figurerer som den mesteren selv, får også de minste en scenisk innføring i den store kirkekomponistens liv.

— Bach var et utrolig menneske, og hans historie, slik vi antar at den var er en spennende historie å fortelle, særlig til barn. Men vi er veldig opptatt av å ikke bare gjøre konserter for barn, men også med barn. I Haydns «Jesu syv ord på korset» er det syv strykekvartetter med ungdom fra Follo og Østfold som spiller, instruert av Vertavo-kvartetten og Oslo Strykekvartett, forteller Johnsrud.

Godt forhåndssalg

I fjor hadde festivalen omtrent 14 000 besøkende, og Johnsrud ser frem til godt besøk også i år. Åpningskonserten i kveld er utsolgt.

— Man kan alltids ønske seg enda mer, men det er egentlig over alle forventning for meg, sier hun.

— Flere og flere oppdager dessuten festivalpasset, som jo gir muligheten til å oppleve veldig mange fantastiske musikere for en slikk og ingenting. Pluss at da får man oppleve helheten i programmeringen, som du kanskje ikke ser hvis du bare går på én konsert. Da får vi også vist folk ting de ikke visste de ville ha, legger hun til.

Lei av knutepunktdiskusjon

Under festivalen i fjor var det knutepunktdiskusjonen som var mer i fokus enn mye annet. Oslo Internasjonale Kammermusikkfestival hadde, på oppdrag fra Kulturdepartementet, levert en kritisk evaluering av Olavsfestdagene som kirkemusikkfestival med knutepunktstatus, og søkte samtidig om knutepunktstatus selv.

Departementets evalueringsprosess møtte massiv kritikk i kulturlivet, og i fjor høst ble det klart at Olavsfestdagene beholdt statusen, mens Kirkemusikkfestivalen fikk avslag.

Johnsrud har ikke kommentert vedtaket i ettertid, men legger ikke skjul på at Kirkemusikkfestivalen fortsatt har knutepunktambisjoner.

— Vi og mange med oss mener vi fortjener knutepunktstatus fordi vi er en internasjonal kirkemusikkarena som viser mangfoldet og tradisjonen, som hele veien har blitt fremhevet for vår høye kvalitet og vår evne til nyskapning. Vi har høstet mange lovord for vårt arbeid med tidligmusikk, og blir internasjonalt fremhevet for å løfte frem samtidsmusikken innen kirkemusikktradisjonen. Men det er en diskusjon vi får ta når den tid kommer igjen, sier hun.

Fire urfremføringer

Og også i år skiltes det med store navn. Foruten å lokke med utøvere som Christoph Prégardien, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Kölner Kammerchor, Peter Neumann, Andreas Scholl og Ruth Ziesak, presenterer festivalen også fire urfremføringer:

Ragnhild Berstads (f. 1956) «Requiem – Underveis» urfremføres lørdag 10. mars i Fagerborg kirke. Stykket er skrevet for kor med solister, strykere, treblåsere og elektronikk, samt glassinstrumenter laget av Vidar Koksvik, og fremføres av blant andre Det norske solistkor. Stykket er et bestillingsverk for festivalen.

Frank Nordenstens (f. 1955) «Concerto nr. 3 – Les Visages du Temps» for kor, orgel og blåseensemble, er egentlig bestilt til Fredrikstad kirkes konsertserie, men får sin premiere i Ris kirke tirsdag 13. mars. Fremføres av Det norske blåseensemble og østfold-vokalgruppen Ensemble Energico, organist Dan René Dahl og dirigent Tore Erik Mohn.

Kjetil Bjørnstad (f. 1952) bidrar med en hyllest til den engelske presten og barokkpoeten John Donne. «A Passion for John Donne» er bestilt av Kirkemusikkfestivalen, og fremføres av Oslo Kammerkor ledet av Håkon Daniel Nystedt, jazzsaksofonist Håkon Kornstad og Kork-slagverker Birger Mistereggen i Sofienberg kirke fredag 16. mars.

Sinikka Langeland (f. 1961) «Sammas – Himmelsøyle» urfremføres lørdag 17. mars i Gamle Aker kirke, selv om stykket egentlig er bestilt av Finnskogutstillingen. Stykket blander mytologi fra det finske episke diktet Kalevala og den kristne historien om Jakob og Guds stige, og fremføres av blant andre trompetist Arve Henriksen, saksofonist Trygve Seim og vokalgruppen Trio Mediæval.

Også Trond Kverno skulle bidratt med en nyskrevet Lukaspasjon, men denne er ikke ferdig og erstattes med Kvernos Markuspasjon.