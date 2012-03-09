Tjuvstarter påsken

09.03.2012
Maren Ørstavik

Med pasjoner og lidelseshistorie som tema, tar Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival påsken på forskudd i år.

Festivalen åpner med Bachs Matteuspasjon i Oslo domkirke fredag klokken 19, og lokker med konserter, høymesser og orgelvandringer hver dag frem til søndag 18. mars (se hele programmet på festivalens hjemmesider)

— Vi har hittil egentlig i liten grad berørt pasjonen og påskemusikken. Festivalen ligger ligger alltid to uker før påske, og og kirken har et fantastisk påskeprogram som vi ikke ønsker å forstyrre, sier Bente Johnsrud, grunnlegger og festivaldirektør for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Pasjoner, Bach og barn

Men med Haydns «Jesu syv ord på korset», Trond Kvernos Markuspasjon og urfremføringen av Kjetil Bjørnstads «A Passion for John Donne» er det nettopp påskemusikken som står i sentrum under årets Kirkemusikkfestival i Oslo. Pluss litt ekstra oppmerksomhet om Bach.

For festivalen både innledes og avsluttes med store bachpasjoner. I tillegg inviterer organist Pieter van Dijk til Senkveld med Bach i Oslo domkirke, og Halvdan Bleken foredrar om «Bachs smerte». I familieforestillingen «Bach for barn», der domkirkeorganist Kåre Nordstoga figurerer som den mesteren selv, får også de minste en scenisk innføring i den store kirkekomponistens liv.

— Bach var et utrolig menneske, og hans historie, slik vi antar at den var er en spennende historie å fortelle, særlig til barn. Men vi er veldig opptatt av å ikke bare gjøre konserter for barn, men også med barn. I Haydns «Jesu syv ord på korset» er det syv strykekvartetter med ungdom fra Follo og Østfold som spiller, instruert av Vertavo-kvartetten og Oslo Strykekvartett, forteller Johnsrud.

Godt forhåndssalg

I fjor hadde festivalen omtrent 14 000 besøkende, og Johnsrud ser frem til godt besøk også i år. Åpningskonserten i kveld er utsolgt.

— Man kan alltids ønske seg enda mer, men det er egentlig over alle forventning for meg, sier hun.

— Flere og flere oppdager dessuten festivalpasset, som jo gir muligheten til å oppleve veldig mange fantastiske musikere for en slikk og ingenting. Pluss at da får man oppleve helheten i programmeringen, som du kanskje ikke ser hvis du bare går på én konsert. Da får vi også vist folk ting de ikke visste de ville ha, legger hun til.

Les også:

Lei av knutepunktdiskusjon

Under festivalen i fjor var det knutepunktdiskusjonen som var mer i fokus enn mye annet. Oslo Internasjonale Kammermusikkfestival hadde, på oppdrag fra Kulturdepartementet, levert en kritisk evaluering av Olavsfestdagene som kirkemusikkfestival med knutepunktstatus, og søkte samtidig om knutepunktstatus selv.

Departementets evalueringsprosess møtte massiv kritikk i kulturlivet, og i fjor høst ble det klart at Olavsfestdagene beholdt statusen, mens Kirkemusikkfestivalen fikk avslag.

Johnsrud har ikke kommentert vedtaket i ettertid, men legger ikke skjul på at Kirkemusikkfestivalen fortsatt har knutepunktambisjoner.

— Vi og mange med oss mener vi fortjener knutepunktstatus fordi vi er en internasjonal kirkemusikkarena som viser mangfoldet og tradisjonen, som hele veien har blitt fremhevet for vår høye kvalitet og vår evne til nyskapning. Vi har høstet mange lovord for vårt arbeid med tidligmusikk, og blir internasjonalt fremhevet for å løfte frem samtidsmusikken innen kirkemusikktradisjonen. Men det er en diskusjon vi får ta når den tid kommer igjen, sier hun.

Les også:

Fire urfremføringer

Og også i år skiltes det med store navn. Foruten å lokke med utøvere som Christoph Prégardien, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Kölner Kammerchor, Peter Neumann, Andreas Scholl og Ruth Ziesak, presenterer festivalen også fire urfremføringer:

Ragnhild Berstads (f. 1956) «Requiem – Underveis» urfremføres lørdag 10. mars i Fagerborg kirke. Stykket er skrevet for kor med solister, strykere, treblåsere og elektronikk, samt glassinstrumenter laget av Vidar Koksvik, og fremføres av blant andre Det norske solistkor. Stykket er et bestillingsverk for festivalen.

Frank Nordenstens (f. 1955) «Concerto nr. 3 – Les Visages du Temps» for kor, orgel og blåseensemble, er egentlig bestilt til Fredrikstad kirkes konsertserie, men får sin premiere i Ris kirke tirsdag 13. mars. Fremføres av Det norske blåseensemble og østfold-vokalgruppen Ensemble Energico, organist Dan René Dahl og dirigent Tore Erik Mohn.

Kjetil Bjørnstad (f. 1952) bidrar med en hyllest til den engelske presten og barokkpoeten John Donne. «A Passion for John Donne» er bestilt av Kirkemusikkfestivalen, og fremføres av Oslo Kammerkor ledet av Håkon Daniel Nystedt, jazzsaksofonist Håkon Kornstad og Kork-slagverker Birger Mistereggen i Sofienberg kirke fredag 16. mars.

Sinikka Langeland (f. 1961) «Sammas – Himmelsøyle» urfremføres lørdag 17. mars i Gamle Aker kirke, selv om stykket egentlig er bestilt av Finnskogutstillingen. Stykket blander mytologi fra det finske episke diktet Kalevala og den kristne historien om Jakob og Guds stige, og fremføres av blant andre trompetist Arve Henriksen, saksofonist Trygve Seim og vokalgruppen Trio Mediæval.

Også Trond Kverno skulle bidratt med en nyskrevet Lukaspasjon, men denne er ikke ferdig og erstattes med Kvernos Markuspasjon.

Relaterte saker

Trond Reinholdtsen

Nå blir det snart revolusjon

INNLEGG: Komponist Trond Reinholdtsen har skrevet om «protest» i anledning Borealisfestivalen.

Per Harald Nilsson

Lover kvalitet og åpenhet

Per-Harald Nilsson, fersk direktør for Stavanger Konserthus, vil gi publikum kulturell spennvidde og høy kvalitet.

Det Norske Solistkor

Livets skjørhet

ANMELDELSE: Ragnhild Berstads verk «Requiem – underveis» ble urfremført under Kirkemusikkfestivalen i Oslo.

Flere saker

– Vi ser frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm

RiksTV og TONO i historisk forlik

Enige om erstatningssum på 100,5 millioner kroner etter at TONO vant i Høyesterett. Striden handlet om manglende klarering av musikkrettigheter.

Årets verk 2022 – Natasha Barret, Jon Øivind Bylund Ness, Ingfrid Breie Nyhus

Årets verk-prisen til Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness

Tre komponister, tre verk, tre priser. Gjennom Årets verk-prisen vil Komponistforeningen løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter.

LILJA og Féleth hadde begge store debutplaner denne våren

DEBUTANTENE: Pandemispesial, del 2

LILJA og Féleth er to av vårens debutanter som hadde store planer for lanseringen. Den ene utsetter på ubestemt tid,...