Boy Pablo treffer millioner med Spellemann-nominert tegnefilm

Artisten Boy Pablo brukte stipendpenger delt ut under Spellemann i fjor på norskprodusert tegnefilm … og ble nominert til ny Spellemann. Gjør som youtubeseere allerede har gjort 2 millioner ganger: se den tegnede jakten på menneskets beste venn i «Feeling Lonely».

Når Boy Pablo, som har slått seg opp med luftig indiepop, er nominert til Spellemann, er det norske animasjonsstudioet Animaskin også det.

I 2019 vant Bergensartisten Boy Pablo pris for beste nykommer. Med prisen fulgte 250 000,- i Gramo-stipend. Disse pengene brukte artisten til å få Animaskin til å lage en søtrar historie om en fyr med store øyne som får øye på ei søt jente, men som mister hunden sin i en ulykke. Musikkvideoen «Feeling Lonely» har over to millioner avspillinger på Youtube (og over 4000 kommentarer på postinga).

Nå kan man si at ringen slutta, da musikkvideoen «Feeling Lonely» som ble finansiert med stipendpengene fra Spellemann-utdelinga i fjor, nylig ble Spellemann-nominert for beste musikkvideo 2019.

Filmen er regissert av Julian Nazario Vargas, også fra Bergen.

– Stor stas å bli nominert til spellemannprisen for oss som vanligvis ikke lager musikkvideo. Å lage filmer for artister er en god mulighet til å eksperimentere og leke seg mer enn man vanligvis får muligheten til innen oppdragsfilm og reklame, skriver Vargas til Ballade.no.

Designet til filmen laget studioet i samarbeid med den 19 år gamle britiske illustratøren Ketnipz, og er basert på hans tegneserie. Den har 1,4 millioner følgere på Instagram.