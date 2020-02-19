Stillbilde fra musikkvideoen til Boy Pablos «Feeling Lonely»

(Foto: Animaskin)

Boy Pablo treffer millioner med Spellemann-nominert tegnefilm

19.02.2020
- Red.

Artisten Boy Pablo brukte stipendpenger delt ut under Spellemann i fjor på norskprodusert tegnefilm … og ble nominert til ny Spellemann. Gjør som youtubeseere allerede har gjort 2 millioner ganger: se den tegnede jakten på menneskets beste venn i «Feeling Lonely».

Når Boy Pablo, som har slått seg opp med luftig indiepop, er nominert til Spellemann, er det norske animasjonsstudioet Animaskin også det.

I 2019 vant Bergensartisten Boy Pablo pris for beste nykommer. Med prisen fulgte 250 000,- i Gramo-stipend. Disse pengene brukte artisten til å få Animaskin til å lage en søtrar historie om en fyr med store øyne som får øye på ei søt jente, men som mister hunden sin i en ulykke. Musikkvideoen «Feeling Lonely» har over to millioner avspillinger på Youtube (og over 4000 kommentarer på postinga).

Nå kan man si at ringen slutta, da musikkvideoen «Feeling Lonely» som ble finansiert med stipendpengene fra Spellemann-utdelinga i fjor, nylig ble Spellemann-nominert for beste musikkvideo 2019.

Her er musikkvideoen til låta «Feeling Lonely» av Boy Pablo:

Filmen er regissert av Julian Nazario Vargas, også fra Bergen.
– Stor stas å bli nominert til spellemannprisen for oss som vanligvis ikke lager musikkvideo. Å lage filmer for artister er en god mulighet til å eksperimentere og leke seg mer enn man vanligvis får muligheten til innen oppdragsfilm og reklame, skriver Vargas til Ballade.no.

Designet til filmen laget studioet i samarbeid med den 19 år gamle britiske illustratøren Ketnipz, og er basert på hans tegneserie. Den har 1,4 millioner følgere på Instagram.

Relaterte saker

Stillbilde fra Neon Vokals musikkvideo til sangen «Soajit»

Ballade Video XXXX: Flammer i blodet og alle hjerters dag

Blodfersk video med Ulver. Og flotte bidrag fra Neon Vokal, Trond Haugmark, Jimmy Smash, Sophía, Tove Bøygard og Tom Roger...

Stillbilde fra Ila Autos «Gaffa og strips»

Ballade Video XXXIX: Når hjertet brister

Bare surr det sammen med gaffa og strips. Ferske videoer med Ila Auto, Lumen Drones, Löv, Tre Små Kinesere og...

Faksimile «Take On Me»

«Take On Me» vist en milliard ganger

Norges største internasjonale popsuksess når ny milepæl.

Spellemannprisen

Gramo-stipend til Årets Nykommer

Vinneren av Spellemannpris i kategorien Årets Nykommer får et arbeidsstipend fra Gramo på 200.000 kroner. – Dette er en del...

Flere saker

Gitaren Dolores

Om å reise med gitar på fly

Det oppstår mer enn materielle kostnader for en musiker om instrumentet i bagasjen behandles dårlig. Instrumentet er personlig, skriver Lars...

Tine Thing Helseth med hvit kjole mot rosa bakgrunn. Hun holder trompeten i hendene.

Ballade klassisk: Triumfklang og økt livskvalitet

Klinger symfoniorkestrene for likt? Og hva har Helseth puttet i trompeten denne gangen? Dette, og mer til funderer Ola Nordal...

Espen Berg, stipendvinner 2016/2017. Foto: Thor Eigil Leirtrø

Talent Norge inn i midt-norsk jazzstipend

Samarbeidet med Midtnorsk jazzsenter om SpareBank 1 SMN JazZtipendiat gir mottakeren fra 2018 én million kroner.