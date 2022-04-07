Samtidsmusikkfestivalen Sonisk hage i Vigelandsmausoleet og Paulus kirke

Ta skrittet inn i hagen og opplev komponistenes egen festival i Paulus kirke fredag 8. april.

Teksten er en revidert republisering av en artikkel på Norges musikkhøgskoles nettsider.

Sonisk hage åpner dørene til Emanuel Vigelands museum og Paulus kirke, og det er første gang komposisjonsstudentene ved Norges musikkhøgskole avholder den årlige samtidsmusikkfestivalen i disse lokalene. Vil det gjøre noe med resultatet å gå fra trendy og moderne Kulturhuset og Sentralen, som tidligere, og inn i bygg fra 18- og 1900-tallet?

Svaret er sannsynligvis ja, skriver Norges musikkhøgskole selv om arenavalget. Emanuel Vigelands museums 20 sekunder lange etterklang har gitt studentene mulighet til å skrive musikk spesielt med tanke på rommet.

Instrumentmangfold

På Birkelunden i Oslo står ærverdige Paulus kirke fra 1892. Kirken er gotisk, og har det som regnes som et av Oslos mest karakterfylte orgler – som selvfølgelig får komme til sin rett på konserten. Blant annet fremfører organist Mathias Louis Sørbø komponist Ola Ur Sæbøs verk «Uverdig», som henspiller på dualiteten i det å være hellig og menneske.

Det blir flere verker på konserten, både for orgel, strykekvartett, blåsere, gitar og perkusjon – det er i det hele tatt vanskelig å finne en instrumenttype som ikke er representert. I komponist Maia Vikens «so they say» utforskes klangen av byggesteinene i språket vårt: vokalene og konsonantene. Vokalensemblet GAEA fremfører stykket, og i Martin Korsslettens «Giving Feldman a Long Hug» medvirker multiinstrumentensemblet Koryphae.

Ny lyd i gammelt bygg

Andre verktitler som vekker nysgjerrighet, er «Oksen Ferdinand», «Status Quo Brudd» og «Roigli». Sistnevnte er sammensatt av navnene til de tre komponistene Rolf (Wallin) Igor (Stravinskij) og (György) Ligeti – inspirasjonskilder som komponist Hermod Ringset Bentsen sier han står ansikt til ansikt med i stykket.

Her kan du lese mer om helgens konserter i Sonisk hage. De to konsertene i Emanuel Vigelands museum er allerede utsolgte med flere interesserte på venteliste, opplyser arrangøren, men konsertene i Paulus kirke på Grünerløkka fredag 8. april kl. 20.00 fortsatt har ledige plasser. Konsertene er gratis, men krever billett.