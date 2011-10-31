Be, og du skal få

Honningbarna spiller i Hamar etter å ha forsikret seg om at publikum stiller.

Ingrid Iversen fra Hamar ville gjerne se Honningbarna i sin egen hjemby. Etter kontakt med bandets manager Louis Holbrook, fikk hun stablet på beina en Facebookgruppe hvor de andre fra Hamar som var interessert kunne melde seg på.

Nå har gruppen rundet 200 medlemmer, og manager Holbrook har gitt beskjed: Honningbarna kommer til Hamar den 17. november.

Konserten blir åpen for alle aldre, og Kulturkort-ordningen er med som samarbeidspartner, noe som betyr at honningfansen mellom 16 og 25 år får konserten svært rimelig.