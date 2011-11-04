Kunstmusikk

Kjemper om talentstipend

Publisert
04.11.2011
Skrevet av
- Red.

Statoils stipend for klassisk musikk.

Fire sangere og én fiolinist konkurrerer om Statoils talentstipend innen klassisk musikk på én million kroner.

Ina Kringlebotn, Johannes Weisser, Magnus Staveland, Mari Eriksmoen og Ragnhild Hemsing er årets nominerte artister. Under Statoils årlige høstkonsert i Oslo 14. november blir det avgjort hvem av de fem som mottar stipendet.

— Årets fem nominerte er alle, til tross for sin unge alder, scenevante musikere som også har gjort seg bemerket utenfor Norges grenser. De står enten allerede på terskelen til en internasjonal karriere, eller har potensialet til det, sier Leif Ove Andsnes, juryleder og den første vinneren av stipendet i 1990. I juryen for talentstipendet i klassisk musikk sitter for øvrig Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i Kringkastingsorkesteret, Tine Thing Helseth, trompetist, Alf Richard Kraggerud, strykelærer ved Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo, Randi Stene, mezzosopran og Per Boye Hansen, festspilldirektør i Bergen.

Edvard Valberg, vokalist i Honningbarna

Be, og du skal få

Honningbarna spiller i Hamar etter å ha forsikret seg om at publikum stiller.

Stipendpenger fordelt

Komponistenes vederlagsfond har innvilget støtte for 3,8 millioner kroner.

Enslaved

Pris til Enslaved

Artistforbundet tildeler årets ærespris til et metalband for første gang.

Pris til Marit Eriksmoen

Får Statoils talentpris for 2011.

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA

Musikkvalget 2021: – SV-Freddy og Sp-Åslaug har lyttet

– Signalene både fra venstre- og høyresiden er at nå er det det frie feltet sin tur. Musikkbransjen består i...

Fra salen under Norges Korforbunds landsmøte i Tromsø Foto: Norges Korforbund

Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at...

Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Kvalitet, uansett alder

Den plateaktuelle trioen Du og jeg og vi 2 – 3 – 4 har samme utgangspunkt enten de skriver musikk...