Kjemper om talentstipend

Statoils stipend for klassisk musikk.

Fire sangere og én fiolinist konkurrerer om Statoils talentstipend innen klassisk musikk på én million kroner.

Ina Kringlebotn, Johannes Weisser, Magnus Staveland, Mari Eriksmoen og Ragnhild Hemsing er årets nominerte artister. Under Statoils årlige høstkonsert i Oslo 14. november blir det avgjort hvem av de fem som mottar stipendet.

— Årets fem nominerte er alle, til tross for sin unge alder, scenevante musikere som også har gjort seg bemerket utenfor Norges grenser. De står enten allerede på terskelen til en internasjonal karriere, eller har potensialet til det, sier Leif Ove Andsnes, juryleder og den første vinneren av stipendet i 1990. I juryen for talentstipendet i klassisk musikk sitter for øvrig Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i Kringkastingsorkesteret, Tine Thing Helseth, trompetist, Alf Richard Kraggerud, strykelærer ved Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo, Randi Stene, mezzosopran og Per Boye Hansen, festspilldirektør i Bergen.