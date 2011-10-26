Pris til Enslaved

Artistforbundet tildeler årets ærespris til et metalband for første gang.

Mandag 31. oktober overrekker kulturminister Anniken Huitfeldt til Enslaved, som er der første metalbandet som får æresprisen.

Artistforbundet gir prisen til en person eller gruppe som har gjort betydelig innsats for å fremme norsk sang og musikk innenfor sjangrene forbundet representerer, nemlig pop, rock og beslektede musikkformer.

Juryen består av forbundets styre og det er lagt vekt på at bandet har tatt et særlig bransjeansvar i Norge. Enslaved har nylig avsluttet en turne i USA og Canada, og fikk nyheten om pristildelingen under turen. Bandet har vunnet fire Spellemannpriser.

Tidligere vinnere, fra 2001: Nora Brockstedt, Jahn Teigen, Åge Aleksandersen, Jan Eggum, Bjørn Eidsvåg, Anne Grete Preus, Henning Kvitnes, Marit Larsen og Hellbillies.