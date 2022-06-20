Marius Müller på kumlokk

«Den du veit» står det på kumlokk i bydelen som fostret Marius Müller.

Med slungne bokstaver står tittelen på Marius Müllers kjente hit; «Den du veit», på kumlokkene som skal komme utenfor Manglerud Bad og aktivitetshus i Oslo.

Bjørn Kowalski-Hansen er kunstneren som har laget kumlokkene – og inspirasjon til utforminga fant han i rockehistorien:

– Müller sies å ha blitt frelst etter å ha hørt The Wind Cries Mary fra en jukebox på familietur til Lillehammer som niåring, og jeg valgte derfor å bruke typografien på omslaget til LPen hvor låten er hentet fra, Are You Experienced, som utgangspunkt. «Den du veit» var kanskje ikke Müllers egen favoritt, men den var hans solodebut, og ble en nydelig landeplage for temmelig nøyaktig 40 år siden! skriver Kowalski-Hansen til Ballade.no. Adressa der Marius Müller vokste opp (i Skigardveien) på Manglerud, samt hans levetid 1958–1999 pryder også de særegne kumlokkene.

– Og med dette vil en av våre største artister bli både hedret og foreviget. I de nye lokalene skal vi støtte og utvikle fremtidens talenter innenfor kunst og kultur. Det skriver aktivitetshuset på facebook – det vil si, det er aksjonsgruppa Manglerud bads venner, som har kjempet for å få huset istandsatt for bydelens grupper av folk i flere aldersgrupper, som skriver det før kumlokkene kommer på plass.

Red. anm.: Saken er oppdatert og publisert på nytt med utfyllende informasjon fra kunstneren.